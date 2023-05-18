مجلس إدارة الاتحاد السكندري يرفض استقالة محمد مصيلحي

الخميس، 18 مايو 2023 - 00:47

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - بيان رسمي

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري رفضه استقالة محمد مصيلحي رئيس النادي بإجماع كل الأعضاء.

وأصدر مجلس الإدارة بيانا عبر موقع النادي الرسمي يؤكد خلاله على التمسك بـ مصيلحي ورفضه التام لهذه الاستقالة.

وشدد المجلس على أن في حالة إصرار مصيلحي على الاستقالة فإن المجلس بالكامل سيعتذر عن عدم الاستمرار وسيتقدم باستقالة جماعية.

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وكان محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري تقدم باستقالته من منصبه لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وقال محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "تقدمت باعتذاري عن عدم الاستمرار في منصبي إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة".

وأضاف "لازلت متمسكا بقراري وليس لدي نية في الاستمرار".

وكان فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة قد خسر نهائي دوري السوبر للمرة الثالثة على التوالي.

وحسم فريق الأهلي سلسلة نهائي دوري السوبر بعد الفوز على الاتحاد السكندري بثلاث مباريات مقابل مباراة واحدة.

ومن جانبه أثنى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على جهود محمد مصيلحي وأهمية وجوده في منصبه كرئيس لنادي الاتحاد السكندري.

وعقد مصيلحي اجتماعا مع وزير الرياضة بناء على طلب رئيس الاتحاد السكندري.

وشدد أشرف صبحي على حرصه التام في استقرار المنظومة الرياضية في مصر والدعم الدائم لمجالس إدارات الأندية في تنفيذ برامجها على أرض الواقع.

الاتحاد السكندري محمد مصيلحي
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