جوارديولا: اليوم أخرجنا مرارة الهزيمة من ريال مدريد في العام الماضي

الخميس، 18 مايو 2023 - 00:39

كتب : FilGoal

جوارديولا

عبر جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن سعادته بفوز فريقه على ريال مدريد والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا عبر قناة بي إن سبورتس: "كان لدي إحساس جيد واليوم خرجت كل آلام خسارة نصف النهائي الموسم الماضي لأنها كانت مريرة".

وأضاف "الفريق كان في هدوء ووعي أننا نستطيع تحقيق هذا الإنجاز".

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وأكمل "في سنتياجو برنابيو وضعنا لاعب وسط هجومي وأيضا في مباراة اليوم لعب في مركزه العادي، ولكننا غيرنا أمر بسيط ونجح في الملعب والنتيجة تثبت ذلك".

وواصل "لعبنا العديد من المرات بمستوى جيد ولكن هذه المرة مختلفة لأن هذا نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد".

المدرب الإسباني تابع تصريحاته "لم نفكر في النهائي حتى الآن، لدينا يوم الأحد مباراة مهمة في الدوري الإنجليزي وبعدها نبدأ التفكير في نهائي دوري الأبطال".

وشدد "يجب أن نفوز بالألقاب. أمامنا مباراة واحدة ونفوز بالدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي، ومباراة واحدة ونفوز بكأس إنجلترا، ومباراة واحدة ونفوز بدوري الأبطال".

وأتم تصريحاته "أنا سعيد جدا والكل هنا سعيد في هذا النادي".

وفاز مانشستر سيتي اليوم الأربعاء على ريال مدريد في ملعب الاتحاد بأربعة أهداف دون رد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل سيتي لنهائي دوري الأبطال بعد فوزه في مجموع المباراتين بخمسة أهداف لهدف.

وضرب سيتي موعدا مع إنتر ميلان لملاقاته في النهائي في ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول في العاشر من شهر يونيو المقبل.

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