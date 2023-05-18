جريليش: ما فعلناه أمام ريال مدريد لم يحدث في آخر 100 عام

أعرب جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي عن سعادته البالغة عقب التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز مانشستر سيتي مساء الأربعاء على ريال مدريد في ملعب الاتحاد بأربعة أهداف دون رد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل سيتي لنهائي دوري الأبطال بعد فوزه في مجموع المباراتين بخمسة أهداف لهدف.

وقال جريليش عبر "بي إن سبورتس": "الأمر يبدو كالحلم. نحن عرفنا ألم الإقصاء ولكن حينما تعود في السنة التالية وتلعب بمثل هذه الطريقة أمام ريال مدريد أعتقد أنه أمر لم يفعله أي فريق آخر خلال الـ100 عام الماضية".

وأضاف "هناك بعض التغييرات الخططية التي حدثت لكني لن أفصح عنها حتى لا يستفيد الخصم منها في النهائي".

وتابع "نحن نشعر بوجود رجل إضافي معنا حينما نلعب على ملعبنا ووسط جماهيرنا. سجلنا هنا ممتاز. بدأنا بقوة واصرار ولم نتوقف بالمرة".

واختتم "نهائي الأبطال؟ سنواجه خصما قويا ولن تبلغ هذه المرحلة إذا لم تكن تملك الجودة العالية. قبل خوض المباراة النهائية لدينا مباريات مهمة وعلينا التركيز ومواصلة الانتصارات خلالها".

وضرب سيتي موعدا مع إنتر ميلان لملاقاته في النهائي في ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول في العاشر من شهر يونيو المقبل.

وأصبحت هذه هي ثاني مرة يتأهل فيها سيتي لنهائي دوري الأبطال بعد سنة 2021 حينما خسر آنذاك المباراة ضد تشيلسي.

ومازال سيتي بذلك ينافس على كافة الألقاب الثلاثة وهي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا ليواصل سعيه لتحقيق ما لم يتحقق في تاريخ الكرة الإنجليزية سوى مرة وحيدة مع مانشستر يونايتد في عام 1999.