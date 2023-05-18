جريليش: ما فعلناه أمام ريال مدريد لم يحدث في آخر 100 عام

الخميس، 18 مايو 2023 - 00:39

كتب : FilGoal

جاك جريليش - مانشستر سيتي وأرسنال

أعرب جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي عن سعادته البالغة عقب التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز مانشستر سيتي مساء الأربعاء على ريال مدريد في ملعب الاتحاد بأربعة أهداف دون رد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل سيتي لنهائي دوري الأبطال بعد فوزه في مجموع المباراتين بخمسة أهداف لهدف.

أخبار متعلقة:
أنشيلوتي: مانشستر سيتي كان أفضل منا من البداية إلى النهاية 3 مباريات من أجل أكبر إنجاز.. ماذا ينتظر مانشستر سيتي لتحقيق الثلاثية التاريخية حلم كاريك يتبخر.. كوفنتري سيتي يسقط ميدلزبره ويتأهل لنهائي ملحق الدوري الإنجليزي أطاح بـ أسيك.. اتحاد الجزائر إلى نهائي الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه

وقال جريليش عبر "بي إن سبورتس": "الأمر يبدو كالحلم. نحن عرفنا ألم الإقصاء ولكن حينما تعود في السنة التالية وتلعب بمثل هذه الطريقة أمام ريال مدريد أعتقد أنه أمر لم يفعله أي فريق آخر خلال الـ100 عام الماضية".

وأضاف "هناك بعض التغييرات الخططية التي حدثت لكني لن أفصح عنها حتى لا يستفيد الخصم منها في النهائي".

وتابع "نحن نشعر بوجود رجل إضافي معنا حينما نلعب على ملعبنا ووسط جماهيرنا. سجلنا هنا ممتاز. بدأنا بقوة واصرار ولم نتوقف بالمرة".

واختتم "نهائي الأبطال؟ سنواجه خصما قويا ولن تبلغ هذه المرحلة إذا لم تكن تملك الجودة العالية. قبل خوض المباراة النهائية لدينا مباريات مهمة وعلينا التركيز ومواصلة الانتصارات خلالها".

وضرب سيتي موعدا مع إنتر ميلان لملاقاته في النهائي في ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول في العاشر من شهر يونيو المقبل.

وأصبحت هذه هي ثاني مرة يتأهل فيها سيتي لنهائي دوري الأبطال بعد سنة 2021 حينما خسر آنذاك المباراة ضد تشيلسي.

ومازال سيتي بذلك ينافس على كافة الألقاب الثلاثة وهي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا ليواصل سعيه لتحقيق ما لم يتحقق في تاريخ الكرة الإنجليزية سوى مرة وحيدة مع مانشستر يونايتد في عام 1999.

ريال مدريد مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
جوارديولا: اليوم أخرجنا مرارة الهزيمة من ريال مدريد في العام الماضي حلم كاريك يتبخر.. كوفنتري سيتي يسقط ميدلزبره ويتأهل لنهائي ملحق الدوري الإنجليزي أنشيلوتي: مانشستر سيتي كان أفضل منا من البداية إلى النهاية 3 مباريات من أجل أكبر إنجاز.. ماذا ينتظر مانشستر سيتي لتحقيق الثلاثية التاريخية اكتساح تام من أجل حلم الثلاثية.. سيتي يُدمر ريال مدريد برباعية ويطير لنهائي أبطال أوروبا انتهت دوري الأبطال – مانشستر سيتي (4) - (0) ريال مدريد.. اكتساح تام تشكيل مانشسستر سيتي – لا تغييرات من جوارديولا أمام ريال مدريد تشكيل ريال مدريد - عودة ميليتاو ولا تغييرات أخرى من أنشيلوتي ضد مانشستر سيتي
أخر الأخبار
مجلس إدارة الاتحاد السكندري يرفض استقالة محمد مصيلحي 37 دقيقة | الكرة المصرية
جوارديولا: اليوم أخرجنا مرارة الهزيمة من ريال مدريد في العام الماضي 45 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
جريليش: ما فعلناه أمام ريال مدريد لم يحدث في آخر 100 عام 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
حلم كاريك يتبخر.. كوفنتري سيتي يسقط ميدلزبره ويتأهل لنهائي ملحق الدوري الإنجليزي 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
أنشيلوتي: مانشستر سيتي كان أفضل منا من البداية إلى النهاية ساعة | دوري أبطال أوروبا
أطاح بـ أسيك.. اتحاد الجزائر إلى نهائي الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه ساعة | الكرة الإفريقية
3 مباريات من أجل أكبر إنجاز.. ماذا ينتظر مانشستر سيتي لتحقيق الثلاثية التاريخية ساعة | دوري أبطال أوروبا
اكتساح تام من أجل حلم الثلاثية.. سيتي يُدمر ريال مدريد برباعية ويطير لنهائي أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة 2 مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي 3 مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك 4 مجلس الزمالك لـ وزير الرياضة: لن يكون هناك قائم بأعمال رئيس النادي.. حلنا إن أردت