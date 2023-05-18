حلم كاريك يتبخر.. كوفنتري سيتي يسقط ميدلزبره ويتأهل لنهائي ملحق الدوري الإنجليزي

الخميس، 18 مايو 2023 - 00:25

كتب : FilGoal

كوفنتري سيتي

تأهل كوفنتري سيتي إلى نهائي ملحق تصفيات الدوري الإنجليزي بعد فوزه على ميدلزبره مساء الأربعاء بهدف دون رد.

وحل كوفنتري ضيفا على ميدلزبره في ملعب ريفريسايد لملاقاته في إياب نصف نهائي الملحق.

وكان الفريقان تعادلا ذهابا سلبيا بدون أهداف.

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سجل جوستافو هامير هدف المباراة الوحيد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 57.

وتأهل كوفنتري إلى النهائي بفوزه في مجموع المباراتين بهدف دون رد.

وسوف يلتقي كوفنتري سيتي مع لوتون تاون في نهائي الملحق في ملعب ويمبلي العريق في الـ27 من شهر مايو الجاري.

وسبق لكوفنتري سيتي المشاركة في الدوري الإنجليزي سواء بمسماه القديم أو الحالي بريميرليج قبل هبوطه في سنة 2001.

وتبخر حلم مدرب ميدلزبره، ميكيل كاريك في قيادة فريقه للتأهل للدوري الإنجليزي.

وتسلم كاريك مهمة تدريب ميدلزبره منتصف الموسم الجاري وهو في المركز الـ17 وقاده للتواجد في المركز الثالث ومن ثم خوض الملحق.

ميدلزبره كوفنتري سيتي ملحق تصفيات الدوري الإنجليزي
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