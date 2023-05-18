أنشيلوتي: مانشستر سيتي كان أفضل منا من البداية إلى النهاية

يرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن مانشستر سيتي تفوق في كل شيء على فريقه ويستحق التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "الأمر سهل.. مانشستر سيتي كانوا أفضل منا من بداية المباراة إلى النهاية".

وأضاف "مانشستر سيتي استغلوا الفرص في الشوط الأول وحاولنا في الشوط الثاني ولكن هذا كان مستحيلا، كانوا أفضل منا ويستحقون الفوز".

وأكمل "الوقت ليس مناسب للحديث عما قيل في السابق، حزين جدا بسبب الخسارة ويجب أن ننظر للموسم القادم في دوري الأبطال".

وبسؤاله عن الرقم القياسي كأكثر مدرب خوضا للمباريات في دوري الأبطال قال: "لست سعيد جدا بهذا الأمر، نفوز في بعض الأحيان ونخسر أيضا وأحاول التعلم من الخسارة".

وفاز مانشستر سيتي اليوم الأربعاء على ريال مدريد في ملعب الاتحاد بأربعة أهداف دون رد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل سيتي لنهائي دوري الأبطال بعد فوزه في مجموع المباراتين بخمسة أهداف لهدف.

وضرب سيتي موعدا مع إنتر ميلان لملاقاته في النهائي في ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول في العاشر من شهر يونيو المقبل.