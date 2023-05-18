3 مباريات من أجل أكبر إنجاز.. ماذا ينتظر مانشستر سيتي لتحقيق الثلاثية التاريخية

الخميس، 18 مايو 2023 - 00:11

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي وريال مدريد

تأهل مانشستر سيتي لنهائي دوري أبطال أوروبا باكتساحه لريال مدريد برباعية دون رد لتكون هذه ثاني مرة في تاريخه يصل لتلك المباراة بعد سنة 2021.

لكن ذلك التأهل ليس مثل سابقه فالآن سيتي ينافس على تحقيق الثلاثية التاريخية التي لم يحققها تاريخيا في الكرة الإنجليزية سوى غريمه التقليدي مانشستر يونايتد.

فماذا ينتظر سيتي لتحقيق تلك الثلاثية التاريخية؟ 3 مباريات فقط.

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الدوري الإنجليزي

يتصدر سيتي الترتيب بـ5 نقطة بفارق أربع نقاط عن ملاحقه أرسنال ومباراة أقل كذلك.

سيتي يكيفه انتصار واحد فقط من المباريات الثلاث المتبقية ليتوج رسميا بلقب الدوري.

وسوف يستضيف سيتي منافسه تشيلسي الأحد المقبل في الجولة 37 من الدوري في ملعب الاتحاد.

وحال فشله في الانتصار فإن سيتي أمامه مواجهة برايتون خارج ملعبه ثم برينتفورد في ملعبه ليحسم لقب الدوري رسميا لصالحه.

كأس الاتحاد الإنجليزي

في الثالث من شهر يونيو المقبل سيكون أمام سيتي فرصة تاريخية ليحصد ثاني ألقابه من أصل الثلاثية التاريخية أمام صاحب الإنجاز نفسه، مانشستر يونايتد.

ففي ملعب ويمبلي سيلتقي قطبا مانشستر ولأول مرة في التاريخ في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أقدم بطولة في العالم.

دوري أبطال أوروبا

بعد مواجهة يونايتد وفي العاشر من يونيو المقبل في ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول سيواجه سيتي منافسه إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا.

فهل تستطيع كتيبة بيب جوارديولا مدرب سيتي تحقيق الثلاثية التاريخية؟

مانشستر سيتي جوارديولا
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