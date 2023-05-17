اكتساح تام من أجل حلم الثلاثية.. سيتي يُدمر ريال مدريد برباعية ويطير لنهائي أبطال أوروبا

سيطرة تامة وصلت إلى كمال كروي، كل شيء يمكن أن يقال عما فعله مانشستر سيتي أمام ريال مدريد ليحجز مقعده في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز مانشستر سيتي اليوم الأربعاء على ريال مدريد في ملعب الاتحاد بأربعة أهداف دون رد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل بيرناردو سيلفا أول هدفين في الدقائق 23 و37.

وأضاف إيدير ميليتاو الهدف الثالث بالخطأ في مرماه لصالح سيتي في الدقيقة 76.

وسجل جوليان ألفاريز الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وتأهل سيتي لنهائي دوري الأبطال بعد فوزه في مجموع المباراتين بخمسة أهداف لهدف.

وضرب سيتي موعدا مع إنتر ميلان لملاقاته في النهائي في ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول في العاشر من شهر يونيو المقبل.

وأصبحت هذه هي ثاني مرة يتأهل فيها سيتي لنهائي دوري الأبطال بعد سنة 2021 حينما خسر آنذاك المباراة ضد تشيلسي.

ومازال سيتي بذلك ينافس على كافة الألقاب الثلاثة وهي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا ليواصل سعيه لتحقيق ما لم يتحقق في تاريخ الكرة الإنجليزية سوى مرة وحيدة مع مانشستر يونايتد في عام 1999.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بسيطرة واستحواذ تام على المباراة من قبل لاعبي سيتي.

وأطلق كايل ووكر تسديدة قوية في الدقيقة الرابعة مرت بعيدة عن المرمى، لكنها كانت التهديد الأول.

وفي الدقيقة السابعة راوغ إرلينج هالاند حارس ريال مدريد تيبو كورتوا لكن تمريرته شتتها كامافينا.

وسدد رودري كرة قوية مرت بجوار المرمى بقليل.

وفي الدقيقة 13 أرسل جاك جريليش عرضية قابلها هالاند برأسية تصدى لها كورتوا وشتتها الدفاع من على خط المرمى.

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كاد مانشستر سيتي أن يفتتح التسجيل!!!!!!



غريليش يرفع كرة بالمقاس إلى إيرلينغ هالاند أمام المرمى الذي يرتقي ويسدد برأسه ولكن كورتوا يتألق في التصدي حارماً سيتي من هدف محقق!!!



يا لها من فرصة!#دوري_أبطال_أوروبا #مانشستر_سيتي_ريال_مدريد pic.twitter.com/L1FNPuBLcX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 17, 2023

وعقب ثماني دقائق استغل هالاند عرضية جديدة وحولها برأسية قوية للغاية ولكن كورتوا تعملق ودافع عن مرماه بتصدي رائع.

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كورتوا يتعملق في التصدي لكرة رأسية محكمة وقوية من هالاند على مقربة منه!!#دوري_أبطال_أوروبا #مانشستر_سيتي_ريال_مدريد pic.twitter.com/09F2x1bg8d — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 17, 2023

وفي الدقيقة 23 مرر كيفن دي بروين بينية جميلة داخل منطقة الجزاء وحولها بيرناردو بتسديدة يسارية قوية في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لسيتي.

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والهدف يأتي أخيراً للسيتي!



البرتغالي بيرناردو سيلفا يهز شباك ريال مدريد بعد تلقيه تمريرة رائعة من دو بروين إلى داخل منطقة الجزاء!!!#دوري_أبطال_أوروبا #مانشستر_سيتي_ريال_مدريد pic.twitter.com/uSc3JSCsf9 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 17, 2023

وسدد هالاند كرة قوية مرت بجوار المرمى بقليل.

وانطلق فينيسيوس جونيور مسرعا لكن كايل ووكر لحق به.

وسدد توني كروس كرة قوية للغاية في الدقيقة 35 لكنها ارتطمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 37 سدد جريليش الكرة ارتدت من إيدير ميليتاو وتابعها بيرناردو برأسية سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الثاني له ولفريقه.

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ومع نهاية الشوط الأول أظهرت الإحصائيات استحواذ سيتي على الكرة بنسبة 72% مقابل 28% لريال مدريد.

وسدد مانشستر سيتي الكرة على مرمى ريال مدريد 13 مرة، مقابل تسديدة وحيدة فقط للفريق الإسباني.

بل أن الأهداف المتوقعة لسيتي كانت 1.54 مقابل 0.01 لريال مدريد.

ومع بداية الشوط الثاني كاد ديفيد ألابا يقلص النتيجة في الدقيقة 51 بتسديدة قوية من ركلة حرة لكن إيدرسون تألق وحولها لركلة ركنية مرت دون خطورة.

وترك سيتي الاستحواذ لريال مدريد الذي لم يستطع اختراق دفاع الفريق الإنجليزي أو تشكيل خطورة على مرماه.

وكاد هالاند يسجل هدفا في الدقيقة 73 إثر انفراد تام لكن كورتوا تألق أمامه وتصدى له وارتطمت الكرة بالعارضة ومرت لخارج الملعب.

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كرة بالكعب جميلة جداً من غوندوغان إلى هالاند داخل منطقة الريال والعملاق النرويجي يسدد لكن كورتوا يتعملق مجدداً في الذود عن مرماه!!#دوري_أبطال_أوروبا #مانشستر_سيتي_ريال_مدريد pic.twitter.com/wvG6DpPD02 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 17, 2023

ومن ركلة حرة في الدقيقة 76 أرسل دي بروين حولها مانويل أكانجي برأسية ارتطمت بميليتاو وغيرت الكرة تجاهها لتسكن الشباك وتعلن عن الهدف الثالث لسيتي.

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هدف لمانشستر سيتي!!!!!!!



ركلة حرة ينفذها دو بروين من الناحية اليسرى ويحولها البرازيلي ميليتاو بالخطأ في مرمى فريقه!#دوري_أبطال_أوروبا #مانشستر_سيتي_ريال_مدريد pic.twitter.com/Gpb8jq6Tnv — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 17, 2023

وكاد ريال مدريد يقلص النتيجة بتسديدتين متتاليتين من بنزيمة وداني سيبايوس لكن شتتهما الدفاع.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل جوليان ألفاريز الهدف الرابع بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز سيتي برباعية دون رد.