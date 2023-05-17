اكتساح تام من أجل حلم الثلاثية.. سيتي يُدمر ريال مدريد برباعية ويطير لنهائي أبطال أوروبا

الأربعاء، 17 مايو 2023 - 23:58

كتب : رامي جمال

بيرناردو سيلفا - مانشستر سيتي وريال مدريد

سيطرة تامة وصلت إلى كمال كروي، كل شيء يمكن أن يقال عما فعله مانشستر سيتي أمام ريال مدريد ليحجز مقعده في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز مانشستر سيتي اليوم الأربعاء على ريال مدريد في ملعب الاتحاد بأربعة أهداف دون رد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل بيرناردو سيلفا أول هدفين في الدقائق 23 و37.

وأضاف إيدير ميليتاو الهدف الثالث بالخطأ في مرماه لصالح سيتي في الدقيقة 76.

وسجل جوليان ألفاريز الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وتأهل سيتي لنهائي دوري الأبطال بعد فوزه في مجموع المباراتين بخمسة أهداف لهدف.

وضرب سيتي موعدا مع إنتر ميلان لملاقاته في النهائي في ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول في العاشر من شهر يونيو المقبل.

وأصبحت هذه هي ثاني مرة يتأهل فيها سيتي لنهائي دوري الأبطال بعد سنة 2021 حينما خسر آنذاك المباراة ضد تشيلسي.

ومازال سيتي بذلك ينافس على كافة الألقاب الثلاثة وهي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا ليواصل سعيه لتحقيق ما لم يتحقق في تاريخ الكرة الإنجليزية سوى مرة وحيدة مع مانشستر يونايتد في عام 1999.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بسيطرة واستحواذ تام على المباراة من قبل لاعبي سيتي.

وأطلق كايل ووكر تسديدة قوية في الدقيقة الرابعة مرت بعيدة عن المرمى، لكنها كانت التهديد الأول.

وفي الدقيقة السابعة راوغ إرلينج هالاند حارس ريال مدريد تيبو كورتوا لكن تمريرته شتتها كامافينا.

وسدد رودري كرة قوية مرت بجوار المرمى بقليل.

وفي الدقيقة 13 أرسل جاك جريليش عرضية قابلها هالاند برأسية تصدى لها كورتوا وشتتها الدفاع من على خط المرمى.

وعقب ثماني دقائق استغل هالاند عرضية جديدة وحولها برأسية قوية للغاية ولكن كورتوا تعملق ودافع عن مرماه بتصدي رائع.

وفي الدقيقة 23 مرر كيفن دي بروين بينية جميلة داخل منطقة الجزاء وحولها بيرناردو بتسديدة يسارية قوية في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لسيتي.

وسدد هالاند كرة قوية مرت بجوار المرمى بقليل.

وانطلق فينيسيوس جونيور مسرعا لكن كايل ووكر لحق به.

وسدد توني كروس كرة قوية للغاية في الدقيقة 35 لكنها ارتطمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 37 سدد جريليش الكرة ارتدت من إيدير ميليتاو وتابعها بيرناردو برأسية سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الثاني له ولفريقه.

ومع نهاية الشوط الأول أظهرت الإحصائيات استحواذ سيتي على الكرة بنسبة 72% مقابل 28% لريال مدريد.

وسدد مانشستر سيتي الكرة على مرمى ريال مدريد 13 مرة، مقابل تسديدة وحيدة فقط للفريق الإسباني.

بل أن الأهداف المتوقعة لسيتي كانت 1.54 مقابل 0.01 لريال مدريد.

ومع بداية الشوط الثاني كاد ديفيد ألابا يقلص النتيجة في الدقيقة 51 بتسديدة قوية من ركلة حرة لكن إيدرسون تألق وحولها لركلة ركنية مرت دون خطورة.

وترك سيتي الاستحواذ لريال مدريد الذي لم يستطع اختراق دفاع الفريق الإنجليزي أو تشكيل خطورة على مرماه.

وكاد هالاند يسجل هدفا في الدقيقة 73 إثر انفراد تام لكن كورتوا تألق أمامه وتصدى له وارتطمت الكرة بالعارضة ومرت لخارج الملعب.

ومن ركلة حرة في الدقيقة 76 أرسل دي بروين حولها مانويل أكانجي برأسية ارتطمت بميليتاو وغيرت الكرة تجاهها لتسكن الشباك وتعلن عن الهدف الثالث لسيتي.

وكاد ريال مدريد يقلص النتيجة بتسديدتين متتاليتين من بنزيمة وداني سيبايوس لكن شتتهما الدفاع.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل جوليان ألفاريز الهدف الرابع بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز سيتي برباعية دون رد.

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