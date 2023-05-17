البنك الأهلي يهرب من مراكز الهبوط بثنائية في الإسماعيلي

الأربعاء، 17 مايو 2023 - 22:12

كتب : FilGoal

الإسماعيلي والبنك الأهلي

هرب البنك الأهلي من مراكز الهبوط بمسابقة الدوري عقب الفوز على الإسماعيلي.

وفاز البنك الأهلي على الإسماعيلي بهدفين دون رد ضمن الجولة 28.

وسجل كريم بامبو ومحمد هلال هدفي البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

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البنك الأهلي عاد لطريق الانتصارات بعد التعادل خلال المباراتين الماضيتين أمام المقاولون العرب والمصري.

في المقابل خسر الإسماعيلي بعدما فاز خلال الجولة الماضية على الزمالك بهدفين مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد البنك الأهلي إلى 28 نقطة في المركز الـ15 ليبتعد عن مراكز الهبوط (16 و17 و18).

فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 29 في المركز 14 بجدول ترتيب المسابقة.

وصف المباراة

بدأ الإسماعيلي المباراة بضغط هجومي عن طريق تسديدة من أحمد مدبولي من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس محمد أبو جبل في الدقيقة الرابعة.

وألغى حكم المباراة هدفا لنادي البنك الأهلي سجله سعيدو سيمبوري في الدقيقة 15 بداعي التسلل.

وشهدت الدقيقة 21 كرة عرضية من محمود قاعود من يمين منطقة الجزاء أبعدها أحمد عادل عبد المنعم إلى ركنية من جهة اليسار.

وسجل البنك الأهلي الهدف الأول بعد مرور محمد هلال مر بشكل رائع يسار منطقة الجزاء ثم أرسل كرة عرضية قابلها كريم بامبو برأسية من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت منتصف المرمى في الدقيقة 35.

وأهدر كريم بامبو فرصة تسجيل الهدف الثاني للبنك الأهلي مع بداية الشوط الثاني بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء أبعدها حارس الإسماعيلي.

وحصل بامبو على ركلة جزاء بعد توغل داخل منطقة جزاء الإسماعيلي ترجمها محمد هلال إلى هدف في الدقيقة 63.

وأنقذ محمد أبو جبل مرماه وحرم احمد مدبولي من تسجيل هدف تقليص الفارق.

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