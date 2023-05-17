محمد يوسف حكما لمباراة الزمالك وأسوان

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأسوان.

ويلعب الزمالك ضد أسوان غدا الخميس، في الجولة 28 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.

ويدير المباراة محمد يوسف، ويعاونه كل من عماد العقاد وإسلام أبو العطا، وصبري إبراهيم حكما رابعا.

والثنائي خالد الغندور ومحمد عبد العزيز للفيديو.

وأدار محمد يوسف مباراة واحدة للزمالك في دوري هذا الموسم أمام سيراميكا كليوباترا وفاز الأبيض بثنائية دون رد.

كما أدار مباراة لأسوان ضد الاتحاد السكندري وخسر الأزرق بهدف.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، ويأتي أسوان في المركز الـ12 برصيد 31 نقطة.