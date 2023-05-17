محمد يوسف حكما لمباراة الزمالك وأسوان

الأربعاء، 17 مايو 2023 - 21:53

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري - أسوان × الزمالك

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأسوان.

ويلعب الزمالك ضد أسوان غدا الخميس، في الجولة 28 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.

ويدير المباراة محمد يوسف، ويعاونه كل من عماد العقاد وإسلام أبو العطا، وصبري إبراهيم حكما رابعا.

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف سبب غياب سباعي الزمالك عن مواجهة أسوان قائمة الزمالك –عودة الجزيري والمثلوثي وعواد أمام أسوان

والثنائي خالد الغندور ومحمد عبد العزيز للفيديو.

وأدار محمد يوسف مباراة واحدة للزمالك في دوري هذا الموسم أمام سيراميكا كليوباترا وفاز الأبيض بثنائية دون رد.

كما أدار مباراة لأسوان ضد الاتحاد السكندري وخسر الأزرق بهدف.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، ويأتي أسوان في المركز الـ12 برصيد 31 نقطة.

الزمالك أسوان الدوري المصري
نرشح لكم
خبر في الجول – مجموعة مصر.. استبعاد الجابون من كأس إفريقيا تحت 23 عاما والكاميرون البديل البنك الأهلي يهرب من مراكز الهبوط بثنائية في الإسماعيلي في الجول يكشف سبب غياب سباعي الزمالك عن مواجهة أسوان كأس مصر – بيراميدز يسقط راية بثنائية.. ويواجه الاتحاد في ثمن النهائي قائمة الزمالك - عودة الجزيري والمثلوثي وعواد أمام أسوان رئيس المغرب الفاسي يرد عبر في الجول على رغبة بيراميدز وفيوتشر في ضم عماد الرياحي انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(2) البنك الأهلي.. 3 نقاط ثمينة الدرجة الثانية - طنطا يستعيد صدارة مجموعة بحري.. وصراع مشتعل
أخر الأخبار
للمرة الأولى.. يانج أفريكانز إلى نهائي الكونفدرالية بفوز مكرر على مارومو جالنتس 35 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة يد – الأهلي يهزم أغادير ويضرب موعدا مع الزمالك في نهائي إفريقيا للكؤوس 54 دقيقة | كرة يد
خبر في الجول – مجموعة مصر.. استبعاد الجابون من كأس إفريقيا تحت 23 عاما والكاميرون البديل 55 دقيقة | الكرة المصرية
الهلال يستنكر عقوبات كاف بشأن مباراة الأهلي ويعلن التصعيد ساعة | الكرة الإفريقية
البنك الأهلي يهرب من مراكز الهبوط بثنائية في الإسماعيلي ساعة | الكرة المصرية
محمد يوسف حكما لمباراة الزمالك وأسوان ساعة | الكرة المصرية
مباشر دوري الأبطال – مانشستر سيتي (2) - (0) ريال مدريد.. الشوط الثاني 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
طائرة - سيدات الزمالك تعبر المجموعات بالعلامة الكاملة في بطولة إفريقيا 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة 2 مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي 3 مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك 4 مجلس الزمالك لـ وزير الرياضة: لن يكون هناك قائم بأعمال رئيس النادي.. حلنا إن أردت