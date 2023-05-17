طائرة - سيدات الزمالك تعبر المجموعات بالعلامة الكاملة في بطولة إفريقيا

تأهل فريق الكرة الطائرة للسيدات إلى الدور الثاني من بطولة إفريقيا للأندية المقامة في تونس.

وتغلب فريق الزمالك على ليتو الكاميرون بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط.

وجاءت نتائج الأشواط بواقع 25-13، 25-12، 25-23.

وبذلك يتصدر الزمالك المجموعة بالعلامة الكاملة بعدما فاز من قبل على كل من الجمارك النيجيري والجيش الوطني الرواندي.

وتضم قائمة الزمالك في البطولة كل من:

ياسمين نوح - مريم متولى - فريدة هشام - مايا ممدوح - فريدة العسقلانى - نوران أحمد - دانة شوقى - داليا أشرف - هنا هشام - داليا أشرف - نورا إيهاب - أيسل نديم - هنا الحسن - ميلكا لوبيسكا دا سيلفا.