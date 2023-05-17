طائرة - سيدات الزمالك تعبر المجموعات بالعلامة الكاملة في بطولة إفريقيا

الأربعاء، 17 مايو 2023 - 21:05

كتب : FilGoal

سيدات طائرة الزمالك

تأهل فريق الكرة الطائرة للسيدات إلى الدور الثاني من بطولة إفريقيا للأندية المقامة في تونس.

وتغلب فريق الزمالك على ليتو الكاميرون بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط.

وجاءت نتائج الأشواط بواقع 25-13، 25-12، 25-23.

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وبذلك يتصدر الزمالك المجموعة بالعلامة الكاملة بعدما فاز من قبل على كل من الجمارك النيجيري والجيش الوطني الرواندي.

وتضم قائمة الزمالك في البطولة كل من:

ياسمين نوح - مريم متولى - فريدة هشام - مايا ممدوح - فريدة العسقلانى - نوران أحمد - دانة شوقى - داليا أشرف - هنا هشام - داليا أشرف - نورا إيهاب - أيسل نديم - هنا الحسن - ميلكا لوبيسكا دا سيلفا.

كرة طائرة طائرة الزمالك
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