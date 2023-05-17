طائرة - سيدات الزمالك تعبر المجموعات بالعلامة الكاملة في بطولة إفريقيا
الأربعاء، 17 مايو 2023 - 21:05
كتب : FilGoal
تأهل فريق الكرة الطائرة للسيدات إلى الدور الثاني من بطولة إفريقيا للأندية المقامة في تونس.
وتغلب فريق الزمالك على ليتو الكاميرون بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط.
وجاءت نتائج الأشواط بواقع 25-13، 25-12، 25-23.
وبذلك يتصدر الزمالك المجموعة بالعلامة الكاملة بعدما فاز من قبل على كل من الجمارك النيجيري والجيش الوطني الرواندي.
وتضم قائمة الزمالك في البطولة كل من:
ياسمين نوح - مريم متولى - فريدة هشام - مايا ممدوح - فريدة العسقلانى - نوران أحمد - دانة شوقى - داليا أشرف - هنا هشام - داليا أشرف - نورا إيهاب - أيسل نديم - هنا الحسن - ميلكا لوبيسكا دا سيلفا.
نرشح لكم
طائرة - الزمالك إلى ربع نهائي إفريقيا بالفوز على كاميرون سبورت يد - الزمالك يهزم سبورتنج وينتظر الفائز من الأهلي وأغادير في نهائي إفريقيا كرة يد - حلم النهائي يتبخر.. الأهلي يخسر من بترو في كأس الكؤوس الإفريقية سيدات اسكواش - بينهم خمسة مصريين.. حسم سبعة مقاعد في بطولة السلسلة الختامية قرعة كأس العرب للصالات - مصر مع موريتانيا وفلسطين كرة طائرة – الزمالك إلى ثمن نهائي بطولة إفريقيا بالتغلب على المستقبل التونسي كرة يد - الأهلي إلى نصف نهائي إفريقيا بالفوز على كينشاسا طائرة - سيدات الزمالك إلى الدور الثاني لبطولة إفريقيا بعد الفوز على الجمارك النيجري