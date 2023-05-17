في الجول يكشف سبب غياب سباعي الزمالك عن مواجهة أسوان

الأربعاء، 17 مايو 2023 - 20:59

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك

يغيب سبعة لاعبين عن قائمة الزمالك للقاء أسوان في المباراة التي ستجمع بينهما غدا الخميس.

ويواجه الزمالك منافسه أسوان في استاد القاهرة في الجولة 28 من الدوري، فما هي أسباب تلك الغيابات؟

وحسبما علم FilGoal.com فإن أحمد فتوح مازال يواصل برنامجه التأهيلي لمعاناته من مزق في مفصل عضلة الحوض.

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فيما مازال يعاني محمد عبد الغني من إجهاد في العضلة الخلفية ويخضع لبرنامج تأهيلي.

أما عمر جابر يخضع لبرنامج تأهيلي وفقا لرؤية الجهاز الفني.

فيما يغيب عمرو السيسي لرؤية فنية.

ومازال كل من ناصر منسي يعاني من إصابة العضلة الضامة، فيما تطارد آلام الخلفية عبد الله جمعة.

وأخيرا يغيب محمد عبد الشافي بسبب استمرار إصابته في الركبة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 43 نقطة بعد خوضه لـ26 مباراة.

فيما يأتي أسوان في المركز الـ12 برصيد 31 نقطة بعدما خاض 27 مباراة.

الزمالك أسوان الدوري المصري
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