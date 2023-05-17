طائرة - الزمالك إلى ربع نهائي إفريقيا بالفوز على كاميرون سبورت

تأهل فريق الزمالك للكرة الطائرة رجال إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية المقامة في تونس.

ووصل الزمالك لربع النهائي بعد التغلب على كاميرون سبورت الكاميروني بنتيجة 3-صفر في عدد الأشواط.

وجاءت نتائج فوز الزمالك على الفريق الكاميروني بواقع 25-19، 26-24، 25-20.

ويلعب الزمالك في ربع النهائي ضد جرين بافالوز بطل زامبيا.

وتأهل الزمالك من مجموعته بعد الفوز على تشيف نافال النيجيري والمستقبل التونسي.

وأنهى الزمالك الموسم المصري بالفوز ببطولتي الدوري وكأس مصر.