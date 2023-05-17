كأس مصر – بيراميدز يسقط راية بثنائية.. ويواجه الاتحاد في ثمن النهائي

الأربعاء، 17 مايو 2023 - 20:30

كتب : FilGoal

هدف مصطفى فتحي - بيراميدز أمام أسوان

حجز بيراميدز مقعدا في ثمن نهائي كأس مصر عقب الفز على راية.

وفاز بيراميدز على راية بهدفين دون رد ضمن دور الـ32 من كأس مصر.

وسجل مصطفى فتحي ثنائية بيراميدز في شباك راية ليضمن التأهل للدور التالي.

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بيراميدز تأهل إلى ثمن النهائي ليواجه الاتحاد السكندري الذي تفوق على السكة الحديد بهدفين دون رد.

وافتتح مصطفى فتحي التسجيل لنادي بيراميدز عند الدقيقة 15 بعد تسديدة متقنة.

وأهدر كريم حافظ ركلة جزاء لنادي بيراميدز تصدى لها حارس مرمى راية ببراعة.

وأضاف فتحي الهدف الثاني ليبراميدز في الدقيقة 85 ليضمن صعود فريقه للدور التالي.

يذكر أن الأهلي يحمل لقب النسخة الماضية من كاس مصر عقب الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

كأس مصر بيراميدز
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