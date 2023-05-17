قائمة الزمالك –عودة الجزيري والمثلوثي وعواد أمام أسوان

الأربعاء، 17 مايو 2023 - 20:26

كتب : إبراهيم رمضان

سيف الجزيري - الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

عاد سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي ومحمد عواد لقائمة الزمالك التي تستعد لملاقاة أسوان.

وكان الثلاثي غاب عن لقاء الفريق الأخير في الدوري ضد الإسماعيلي.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

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في حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي- محمد نديم

في الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمود شبانة- مصطفى الزناري- محمد طارق- حاتم محمد "سكر"

في الوسط: نبيل عماد "دونجا"- محمد أشرف "روقا"- محمد حسام "بيسو"- سيف جعفر - سيد عبد الله- أحمد بلحاج - محمود عبد الرازق "شيكابالا"- أحمد سيد "زيزو"- إبراهيما نداي - مصطفى شلبي

في الهجوم: سيف الدين الجزيري- سامسون أكينيولا

ويواجه الزمالك منافسه أسوان غدا الخميس في استاد القاهرة في الجولة 28 من الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 43 نقطة بعد خوضه لـ26 مباراة.

فيما يأتي أسوان في المركز الـ12 برصيد 31 نقطة بعدما خاض 27 مباراة.

الزمالك أسوان الدوري المصري
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