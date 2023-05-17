تشكيل ريال مدريد - عودة ميليتاو ولا تغييرات أخرى من أنشيلوتي ضد مانشستر سيتي

حافظ كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على التشكيل الذي خاض به مباراة الذهاب أمام مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا باستثناء عودة إيدير ميليتاو.

ويلعب ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في المباراة التي تقام بملعب الاتحاد.

وعاد المدافع البرازيلي ميليتاو لتشكيل ريال مدريد بعد عودته من الإيقاف في المباراة الأولى.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – دافيد ألابا – إدوارد كامافينجا

الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي

الهجوم: رودريجو – كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في مدريد بالتعادل بهدف لمثله، وسجل فينيسيوس لريال مدريد، بينما جاء هدف مانشستر سيتي بقدم كيفين دي بروين.