انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(2) البنك الأهلي.. 3 نقاط ثمينة

يواجه الإسماعيلي نظيره البنك الأهلي ضمن الجولة الـ28 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة، ويأتي الإسماعيلي في المركز الـ14 برصيد 29 نقطة.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي أمام البنك الأهلي.

لمتابعة مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق62 محمد هلال يسجل الهدف الثاني للبنك الأهلي من ركلة جزاء

ق52 كريم بامبو يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد تسيددة قوية تصدى لها أحمد عادل حارس الإسماعيلي.

ق50 ضغط من لاعبي الإسماعيلي بحثا عن تسجيل هدف التعادل.

بداية الشوط الثاني

ــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق35 الهدف الأول للبنك الأهلي بعد مرور محمد هلال مر بشكل رائع يسار منطقة الجزاء ثم أرسل كرة عرضية قابلها كريم بامبو برأسية من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت منتصف المرمى.

ق21 كرة عرضية من محمود قاعود من يمين منطقة الجزاء أبعدها أحمد عادل عبد المنعم إلى ركنية من جهة اليسار.

ق16 إبراهمي نور الدين حكم المباراة يلغي هدف البنك الأهلي بداعي التسلل

ق15 سعيدو سمبوري يسجل الهدف الأول للبنك الأهلي من ضربة رأسية متقنة

ق4 تسديدة من أحمد مدبولي لاعب الإسماعيلي من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس محمد أبو جبل من منتصف مرماه.

انطلاق المباراة