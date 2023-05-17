الدرجة الثانية - طنطا يستعيد صدارة مجموعة بحري.. وصراع مشتعل

الأربعاء، 17 مايو 2023 - 19:44

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

لا تزال قمة مجموعة بحري مشتعلة في الدرجة الثانية من الدوري المصري.

واستعاد طنطا صدارة ترتيب مجموعة بحري عقب الفوز على الأولمبي بهدفين مقابل هدف.

فيما تعثر بلدية المحلة وجمهورية شبين بالتعادل السلبي بدون أهداف في قمة الجولة 26.

وتقام مباراتين في ختام الجولة 26 غدا الخميس، إذ يلعب بروكسي ضد المصري بالسلوم وسبورتنج أمام كفر الشيخ.

وجاءت نتائج مباريات اليوم من مجموعة بحري كالتالي:

هلال مطروح 2-3 أبو قير للأسمدة

طنطا 2-1 الأولمبي

دكرنس 3-1 بايونيرز

المجد السكندري 2-0 الحمام

نبروه 0-2 المنصورة

جمهورية شبين 0-0 بلدية المحلة.

وإليكم جدول ترتيب مجموعة بحري عقب مباريات اليوم

الدرجة الثانية - بحري الدرجة الثانية
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