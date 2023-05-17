الدرجة الثانية - طنطا يستعيد صدارة مجموعة بحري.. وصراع مشتعل

لا تزال قمة مجموعة بحري مشتعلة في الدرجة الثانية من الدوري المصري.

واستعاد طنطا صدارة ترتيب مجموعة بحري عقب الفوز على الأولمبي بهدفين مقابل هدف.

فيما تعثر بلدية المحلة وجمهورية شبين بالتعادل السلبي بدون أهداف في قمة الجولة 26.

وتقام مباراتين في ختام الجولة 26 غدا الخميس، إذ يلعب بروكسي ضد المصري بالسلوم وسبورتنج أمام كفر الشيخ.

وجاءت نتائج مباريات اليوم من مجموعة بحري كالتالي:

هلال مطروح 2-3 أبو قير للأسمدة

طنطا 2-1 الأولمبي

دكرنس 3-1 بايونيرز

المجد السكندري 2-0 الحمام

نبروه 0-2 المنصورة

جمهورية شبين 0-0 بلدية المحلة.

▪تعادل سلبي بين جمهورية شبين وبلدية المحلة ▪طنطا يفوز على الأولمبي بهدفين لهدف ▪أبو قير للأسمدة ودكرنس يفوزان بثلاثية نتائج مجموعة بحري في الدرجة الثانية 👇 pic.twitter.com/BW5PcnLCRs — FilGoal (@FilGoal) May 17, 2023