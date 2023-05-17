رئيس المغرب الفاسي يرد عبر في الجول على رغبة بيراميدز وفيوتشر في ضم عماد الرياحي

هل تقدم بيراميدز وفيوتشر بعرض للمغرب الفاسي لضم لاعبه عماد الرياحي؟ رئيس النادي يجيب.

وتحدث إسماعيل الجامعي رئيس المغرب الفاسي لـFilGoal.com اليوم الأربعاء قائلا: ""عماد الرياحي ليس للبيع، اللاعب سيبقى مع المغرب الفاسي في الموسم المقبل".

وشدد ""لن نبيع اللاعب حتى لو عرض علينا 20 مليون دولار".

وعن حقيقة تقدم بيراميدز وفيوتشر بعرض لضم اللاعب أجاب رئيس النادي المغربي باقتضاب "تلقينا بعض العروض لكن لم نقبل أي منها".

وكانت تقارير صحفية مغربية ذكرت أن بيراميدز تقدم بعرض لضم الرياحي مقابل 800 ألف دولار لكن إدارة النادي رفضته وطالبت بقيمة مالية أكبر.

أما فيوتشر فتوقف اهتمامه عند السؤال عن قيمة اللاعب.

يشار إلى أن عماد الرياحي انتقل من النادي السالمي إلى فريق المغرب الفاسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وأصبح أحد العناصر الأساسية لفريقه.

المغرب الفاسي ظفر بخدمات اللاعب الموهوب، بعد منافسة قوية مع نهضة بركان والوداد واتحاد طنجة والرجاء.

وانضم عماد الرياحي لفريق المغرب الفاسي بعقد يمتد لموسمين ونصف.