تقرير برازيلي: تيتي يناقش عرض الهلال

وافق تيتي مدرب منتخب البرازيل السابق على مناقشة عرض نادي الهلال السعودي.

ويرغب الهلال في التعاقد مع مدير فني جديد لخلافة رامون دياز بداية من الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "O DIA" البرازيلية، فإن تيتي بات مرشحا بقوة لتولي تدريب الهلال.

وأوضحت التقارير أن تيتي وافق على مناقشة عرض الهلال لتدريبه بداية من الموسم المقبل.

جريدة الرياضية السعودية ذكرت في وقت سابق أن إدارة الهلال لا تنوي تمديد التعاقد مع دياز وستبحث في ملفات عدد من المدربين العالميين للتعاقد مع أحدهم من أجل قيادة الفريق في الموسم المقبل.

وينتهي عقد دياز مع الموج الأزرق نهاية الموسم الجاري، وقد أسندت الإدارة الدفة الفنية لابنه إيمليانو لتدريب الفريق في المواجهات المتبقية هذا الموسم.

وكان النادي أعلن موافقة الإدارة على الطلب الذي قدمه دياز برغبته في المغادرة إلى بلاده، لمتابعة أوضاع أسرته، عقب الحادث المروري الذي تعرض له بعض أفراد الأسرة، ونتجت عنه حالة وفاة وبعض الإصابات.

وتقرر أن يتولى قيادة الجهاز الفني إيمليانو دياز، مساعد المدرب، مع استمرار بقية أفراد الطاقم، وذلك في المباريات المتبقية من الموسم الرياضي، إذ يتبقى 3 جولات من دوري روشن السعودي.

مشوار تيتي انتهى مع منتخب البرازيل بعد الخروج من ربع نهائي كأس العالم 2022.

تيتي (61 عاما) قاد البرازيل بدءا من 2016 وتوج بلقب كوبا أمريكا 2019، خسر نهائي نسخة 2021.

وودع كأس العالم في 2018 و2022 من ربع النهائي أمام بلجيكا وكرواتيا على الترتيب.