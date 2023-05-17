رئيس إنتر يكشف عن مفاجأة قالها لوكاكو له في بداية الموسم

الأربعاء، 17 مايو 2023 - 18:23

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - إنتر وميلان

كشف ستيفن زهانج رئيس إنتر ميلان عما قاله له روميلو لوكاكو مهاجم الفريق بداية الموسم الجاري بشأن دوري أبطال أوروبا.

وتحدث زهانج لشبكة "سبورت ميديا ست" الإيطالية قائلا: "كل موسم خاص لكن إن قال لي أي شخص في بداية الموسم أننا سنلعب نهائي دوري أبطال أوروبا كنت لأعاني لتصديقه".

واستدرك "لكن لوكاكو جاء لي مع بداية الموسم وقال لي إننا سنلعب نهائي دوري الأبطال واعتقد أنه يمزح".

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وواصل "لكن مباراة تلو الأخرى بدأنا بالإيمان في الأمر".

وتأهل إنتر إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عقب تغلبه على ميلان في نصف النهائي بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين.

وينتظر إنتر ملاقاة الفائز من ريال مدريد ومانشستر سيتي في النهائي الذي سيقام في إسطنبول في العاشر من شهر يونيو المقبل.

إنتر دوري أبطال أوروبا
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