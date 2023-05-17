تقرير: أوتريخت الهولندي يكثف اتصالاته مع بيرسي تاو.. وموقف الأهلي

كثف نادي أوتريخت الهولندي اتصالاته مع بيرسي تاو صانع ألعاب الأهلي لضمه بداية من الموسم المقبل.

ويلعب تاو في صفوف الأهلي منذ 2021 قادما من برايتون هوف ألبيون الإنجليزي.

وبحسب "farpost" الجنوب إفريقي، فإن مصدر مقرب من بيرسي تاو كشف عن تلقي اللاعب اتصالات مكثفة من جانب أوتريخت الهولندي.

وأوضح التقرير أن العائق الوحيد أمام الصفقة هو رغبة الأهلي في الاحتفاظ بخدمات لاعبه الجنوب إفريقي.

وأشارت التقارير إلى أن تاو يحظى أيضا باهتمام بروندبي آي الدنماركي والهلال السعودي.

وكشف التقرير ذاته عن محاولة صنداونز التعاقد مع لاعبه السابق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لكن الأهلي رفض.

وشارك بيرسي تاو في 25 مباراة هذا الموسم بمختلف البطولات. سجل فيهم 7 أهداف وصنع 4 آخرين.