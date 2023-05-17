تقارير: أليماني قرر الاستمرار مع برشلونة

قرر ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة الاستمرار في منصبه وعدم الرحيل عنه لينتقل إلى أستون فيلا.

وحسبما ذكرت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية منها "سبورت" و"لوسبورتيو" وإذاعة "كادينا سير" فإن أليماني اجتمع بخوان لابورتا رئيس النادي وأبلغه برغبته في البقاء.

وذكرت التقارير أن لابورتا فتح باب العودة أمام أليماني إذ أن الأخير يؤمن أن مشروعه مع النادي مازال مستمرا ولم ينته بعد.

وأوضحت التقارير أن قرار بقاء أليماني كان شخصيا ولم يكن بتدخل من أحد.

وسوف يشكل أليماني ثنائي مع ديكو الذي سيتواجد داخل النادي خلفا لجوردي كرويف.

وكان برشلونة أعلن قبل عدة أيام رحيل أليماني بنهاية الموسم الجاري وذكرت التقارير الصحفية أنه سيتولى منصب المدير الرياضي لأستون فيلا.

وبعد ذلك بأيام أعلن جوردي كرويف رحيله عن برشلونة وبدأ النادي الكتالوني الاستعانة بخدمات لاعبه السابق ديكو.