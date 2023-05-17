يد - الزمالك يهزم سبورتنج وينتظر الفائز من الأهلي وأغادير في نهائي إفريقيا

تأهل الزمالك لنهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية بعد الفوز على سبورتنج في نصف النهائي.

وفاز الزمالك على سبورتنج في نصف النهائي بنتيجة 25-24 ليتأهل إلى نهائي البطولة.

وينتظر الزمالك في نهائي كأس الكؤوس الفائز من الأهلي ورجاء أغادير المغربي في المباراة التي تقام بعد قليل.

ويستضيف النادي الأهلي منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية حتى يوم 18 من شهر مايو الجاري.

ويعتبر الزمالك حامل لقب بطولة كأس الكؤوس والتي حصد لقبها الموسم الماضي في النيجر.

وتوج الزمالك بلقب كأس الكؤوس الإفريقية ست مرات سابقة ويفصله ثلاثة ألقاب عن المجمع البترولي الجزائري الأكثر تتويجا باللقب.