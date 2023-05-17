تشكيل بيراميدز - فخر الدين يقود الهجوم ضد راية في الكأس.. ورمضان صبحي على الدكة

يقود التونسي فخر الدين بن يوسف تشكيل بيراميدز في مواجهة راية في دور الـ 32 من كأس مصر.

ويحل راية ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي.

ويتواجد رمضان صبحي على دكة البدلاء، فيما يبدأ محمد حمدي في مركز قلب الدفاع بجوار أحمد سامي.

وجاء تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق

أمامهما: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد على مقاعد البدلاء: يوسف نادر - علي جبر - رمضان صبحي - محمد صادق - هشام محمد - أحمد فتحي - محمود صابر - دودو الجباس - فخري لاكاي

وسيلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الاتحاد السكندري في ثمن نهائي المسابقة.

وتأهلت فرق الداخلية وسموحة وسيراميكا كليوباترا وإنبي والبنك الأهلي والمقاولون العرب والمصري والزمالك والاتحاد وفاركو وطلائع الجيش وفيوتشر.

وتتبقى 4 مواجهات في دور الـ 32 من كأس مصر.

وحل بيراميدز وصيفا في نهائي النسخة الأخيرة من كأس مصر بالخسارة من الأهلي بنتيجة 2-1.