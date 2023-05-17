راديو مونت كارلو: فيراتي يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان

يفكر ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان في الرحيل عن النادي بعد نهاية الموسم الجاري.

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وبحسب شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية فأن لم يُخف نيته في الرحيل.

وأوضح التقرير أن هجوم جماهير أولتراس باريس لفظيا عليه في الثالث من مايو خلال الاحتجاجات، وعدم رضاه عن تعامل الإدارة مع ليونيل ميسي من بين الأسباب حول تفكيره في الرحيل.

ويفضل فيراتي استمرار ليونيل ميسي مع الفريق في الوقت الذي يقترب الأرجنتيني من الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وأكمل التقرير أن فيراتي يفضل العودة إلى إيطاليا، لفريق يكون قادرا على توفير راتبه الذي يصل إلى 11 مليون يورو سنويا.

ولم يصل للاعب أي عروض من أندية الدوري السعودي، فيما اقترب ريال مدريد من ضم جود بيلينجهام من بوروسيا دورتموند، وهو ما يقلص حظوظه في الانتقال لريال مدريد.

وكشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن النادي ليس لدي نية لمنع رحيل لاعب الوسط الإيطالي، والذي ويمتد تعاقده حتى صيف 2026.

وتوج الإيطالي البالغ 30 عاما مع باريس منذ انضمامه بلقب الدوري الفرنسي 8 مرات ويقترب من تحقيق اللقب التاسع.

وانضم فيراتي لصفوف سان جيرمان في صيف 2012 قادما من بيسكارا الإيطالي وخاض 413 مباراة في جميع المسابقات مع الفريق كأكثر لاعب أجنبي خوضا للمباريات في تاريخ النادي.