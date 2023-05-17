نائب رئيس طرابزون لـ في الجول: لم يصلنا أي عرض لضم تريزيجيه.. وننتظر الأيام المقبلة

الأربعاء، 17 مايو 2023 - 15:45

كتب : حسام أحمد

محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور

أوضح يحيى كاراحسن نائب رئيس طرابزون سبور التركي أن النادي في انتظار العروض المقدمة لضم محمود حسن "تريزيجيه".

تريزيجيه

النادي : طرابزون سبور

طرابزون سبور

وأشارت تقارير تركية في وقت سابق إلى وجود تنافس بين ناديي أهلي جدة واتحاد جدة للحصول على خدمات اللاعب، كما كشفت تقارير أخرى أن الجناح المصري يقترب من الرحيل الصيف المقبل.

وقال نائب رئيس طرابزون سبور لـ FilGoal.com: "حتى الآن، لم يصل لنا أي عرض من أجل ضم تريزيجيه، لكن نعتقد أننا سنتلقى عرضا بشأنه خلال الأيام المقبلة".

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وأضاف "نادي طرابزون سبور منفتح لتلقي العروض من أجل تريزيجيه".

وأتم "لم نعقد أي محادثات رسمية أو غير رسمية مع أي ناد أو مسؤول مصري بشأن تريزيجيه".

وكشفت صحيفة الصباح التركية في وقت سابق أن هناك مفاوضات تمت بالفعل بين أهلي جدة وتريزيجيه خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح التقرير أن تريزيجيه قد أبدى موافقته على الراتب السنوي المعروض من أهلي جدة بالفعل.

ويتبقى توصل أهلي جدة لاتفاق مع نادي طرابزون سبور قبل إتمام الصفقة.

وكان موقع cnnturk التركي قد كشف في وقت سابق عن تحديد طرابزون 6 ملايين دولار من أجل الاستغناء عن تريزيجيه.

وخاض تريزيجيه هذا الموسم 37 مباراة مع طرابزون سبور في مختلف المسابقات.

وساهم تريزيجيه في 16 هدفا إذ سجل تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

تريزيجيه الدوري التركي طرابزون سبور
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