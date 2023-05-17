كرة يد - حلم النهائي يتبخر.. الأهلي يخسر من بترو في كأس الكؤوس الإفريقية سيدات

الأربعاء، 17 مايو 2023 - 15:16

كتب : FilGoal

سيدات الأهلي كرة يد

خسرت سيدات الأهلي من بترو دي لواندا الأنجولي في نصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد بنتيجة 25-21.

ولأول مرة تصل سيدات الأهلي للمربع الذهبي منذ 30 عاما، حيث احتللن المركز الثالث في نسخة 1993 والتي أقيمت في القاهرة حينها.

وانتهى الشوط الأول لصالح سيدات بترو أتليتكو بنتيجة 13-9.

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وستلتقي سيدات الأهلي في مباراة المركز الثالث مع الخاسر من مباراة أوتوهو الكونغولي وبريميرو دي أجوستو الأنجولي.

وتسيطر الفرق الأنجولية على اللقب منذ عام 2008.

فحققن منذ ذلك الحين اللقب 13 مرة بواقع 9 مرات لصالح بترو دي لواندا و4 مرات لصالح بريميرو دي أجوستو.

وتحمل سيدات بترو دي لواندا اللقب في النسخة الأخيرة عام 2022.

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وفي حال حققن سيدات بترو دي لواندا اللقب سيحققن الرقم القياسي في عدد الألقاب برصيد 10 بالتفوق على أفريكا سبور الإيفواري صاحب الـ 9 ألقاب.

ولم يسبق أن حقق فريق مصري اللقب من قبل، فكان أبرز إنجاز هو وصول هيلوبوليس للنهائي في النسخة الأولى عام 1985 لكن خسرن اللقب.

فيما سبق أن وصلت سيدات الأهلي للمربع الذهبي لأول مرة عام 1987 وحققن المركز الرابع، ومن ثم عام 1993 وحللن في المركز الثالث.

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