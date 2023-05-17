بونوتشي يكشف موعد نهاية مسيرته

كشف ليوناردو بونوتشي موعد نهاية مسيرته مع كرة القدم بنهاية موسم 2023-2024.

ليوناردو بونوتشي النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وسينتهي تعاقد بونوتشي مع يوفنتوس بنهاية الموسم ومعه سيتوقف عن ممارسة كرة القدم.

ووصل بونوتشي بعمر 36 عاما لـ 500 مباراة بقميص يوفنتوس خلال التعادل مع إشبيلية 1-1 في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وقال بونوتشي عبر قناة نادي يوفنتوس خلال "يوتيوب": "عندما أتوقف العام المقبل، ستكون تلك نهاية حقبة دفاعية، وسيلة للدفاع عن الأسلوب الإيطالي".

وأضاف خلال حديثه مع جانلويجي بوفون "آمل أن يكون هناك الكثير من المدافعين في المستقبل يروا رباعي يوفنتوس كقدوة (بوفون وأندريا بارزالي وجورجيو كيليني)".

وأكمل "استفاد كل منا من اللعب إلى جانب الآخر، كانت أكبر خطوة مع أنطونيو كونتي المدير الفني عندما كانت لديه فكرة اللعب معا بثلاثي دفاعي".

وأردف "هذا هو المكان الذي فزنا فيه بالعديد من المباريات التي أدت إلى تلك 9 سنوات من النجاح. معا حققنا شيئا سيُسجل في تاريخ كرة القدم. لكن مع إيطاليا ويوفنتوس، أظهر الثلاثة منا أننا نستحق مكانا في تلك قائمة العظماء".

وأتم "هذا يعني أننا حققنا الكثير وقدمنا الكثير للعبة".

وتوج بونوتشي بلقب يورو 2020 مع منتخب إيطاليا.

وحصد لقب الدوري الإيطالي 9 مرات منها 8 بقميص يوفنتوس وواحدة بقميص إنتر.

ويعد بونوتشي من أبرز اللاعبين الذين ارتدوا قمصان إنتر وميلان ويوفنتوس.

كما وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين مع يوفنتوس وخسرهما.