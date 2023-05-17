مالديني يوضح لماذا فضل ميلان التعاقد مع دي كيتلاري على حساب ديبالا

الأربعاء، 17 مايو 2023 - 12:47

كتب : FilGoal

شارل دي كيتلاري - ميلان

كشف باولو مالديني المدير التقني لـ ميلان سبب تفضيل الإدارة التوقيع مع شارل دي كيتلاري عوضا عن باولو ديبالا.

شارل دي كيتلاري

النادي : ميلان

باولو ديبالا

النادي : روما

ديفوك أوريجي

النادي : ميلان

ميلان

وانضم البلجيكي الشاب قادما من كلوب بروج البلجيكي مقابل 35 مليون يورو في الصيف الماضي ويعاني من أجل تقديم الإضافة للفريق.

في المقابل انضم ديبالا لصفوف روما عقب نهاية تعاقده مع يوفنتوس في صفقة انتقال حر الموسم الماضي.

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وقال مالديني لـ كانالي 5 الإيطالية: "دي كيتلاري مثال على اللاعب الذي عليه أن يتطور".

وأضاف "ربما كان سهلا وأقل سعرا أن نضم لاعبا مثل باولو ديبالا في بداية الموسم، لكن هل كان اللاعب المناسب للمشروع؟ لا".

وأكمل "لدينا فكرة ونريد بناء فريق شاب وموهوب، هي مخاطرة أن تضم لاعبين شباب، ساندرو تونالي عانى في موسمه الأولى وهو ما يحدث مع شارل، لكن هذه فكرتنا في كرة القدم، أن نستثمر".

وأردف "نتقاسم الرؤية مع المُلاك، إذا أردنا تشكيل قوي ربما ستختلف اختياراتي في سوق الانتقالات، لدينا مشروع ونتطور سويا، الأمر يأخذ وقتا، نعرف أننا ميلان، من أفضل مني يعرف تاريخنا العريق".

البلجيكي البالغ 22 عاما خاض الموسم الجاري 38 مباراة واكتفى بصناعة هدف وحيد مع ميلان.

بينما شارك ديبالا مع روما في 36 مباراة بجميع المسابقات سجل 16 هدفا وصنع 8.

وتطرق مالديني للحديث عن ديفوك أوريجي قائلا: "لديه كل شيء ليكون مهاجما رائعا".

وأوضح "لديه السرعة والتسديدات والحركية، هذه حقيقة أنه يعاني لإحداث الفارق أمام المرمى، ونأمل منه الكثير".

وواصل "انضم لنا بدون مقابل، استثمرنا به من خلال الراتب، رؤيته في التدريبات تجعلك تعرف أنه سيقدم الكثير لنا، لديه الخبرة لكن لم يقدم المتوقع منه، تعاقدنا معه ليكون بديلا لجيرو".

وشارك البلجيكي القادم من ليفربول في صفقة انتقال حر في 35 مباراة بقميص ميلان سجل خلالها هدفين فقط.

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