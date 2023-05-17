تقرير: محمد منصور يحصل على مقعد فريق في الدوري الأمريكي مقابل 500 مليون دولار

توصل محمد منصور رجل الأعمال المصري لاتفاق للحصول على حقوق مقعد نادي في الدوري الأمريكي مقابل 500 مليون دولار أمريكي.

وبحسب موقع "ياهو سبورت" فأن منصور سيستثمر أمواله لإنشاء نادي في مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وسيبدأ النادي عام 2025 المشاركة في الدوري الأمريكي ليصبح النادي رقم 30 في المسابقة.

ويعد مبلغ 500 مليون دولار رقما قياسيا للحصول على أحقية إنشاء نادٍ للمشاركة في الدوري الأمريكي.

ويعد أعلى مبلغ لإنشاء نادٍ في الدوري الأمريكي هو 325 مليون دولار وكانت من نصيب نادي شارلوت عام 2019.

وبحسب موقع "فوربس" تصل ثروة منصور لـ 3.6 مليار دولار أمريكي.

ويمتلك محمد منصور أكاديمية "رايت تو دريم" في غانا حيث استحوذ عليها عام 2021 مقابل 120 مليون دولار أمريكي، وأيضا نادي نورشيلاند الدنماركي.

ويضم الدوري الأمريكي في موسم 2023، 29 ناديا مقسمين بين القسمين الشرقي والغربي.

ولا يعتمد الدوري الأمريكي على نظام الصعود والهبوط.