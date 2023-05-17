دوري NBA - يوكيتش يقود ناجتس لإسقاط ليبرون وليكرز في افتتاح نهائي الغرب

تألق نيكولا يوكيتش نجم دنفر ناجتس وقاد فريقه لإسقاط لوس أنجلوس ليكرز في أول مباراة من سلسلة نهائي القسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وانتصر دنفر ناجتس على ضيفه لوس أنجلوس ليكرز 132-126 ليتقدم في السلسلة 1-0.

وتألق لاعبو ناجتس في النصف الأول الذي انتهى بتقدمهم 72-54.

وفي الربع الثالث وصل الفارق إلى 21 نقطة لصالح دنفر.

واستفاق ليكرز في الربع الأخير لينجح في تقليص الفارق إلى 3 نقاط فقط قبل 72 ثانية من نهاية اللقاء.

لكن العملاق يوكيتش سجل 3 رميات حرة بنجاح ليحسم انتصار فريقه.

Nikola Jokic has a spectacular Game 1 as the @nuggets secure a 1-0 lead! 34 PTS (12-17 FG) 21 REB 14 AST Game 2: Thursday, 8:30pm/et on ESPN pic.twitter.com/hK0GG8l5Db — NBA (@NBA) May 17, 2023

وحقق يوكيتش 3 أرقام مزدوجة للمرة السادسة في الإقصائيات، إذ سجل 34 نقطة، بالإضافة إلى 21 متابعة و14 تمريرة حاسمة.

كما أحرز زميله جمال مواري 31 نقطة.

في الجانب الآخر، تألق أنطوني ديفيز وسجل 40 نقطة، فيما سجل ليبرون جيمس 26 نقطة.

وتقام المواجهة الثانية يوم الخميس في دنفر، قبل أن تقام المباراة الثالثة في لوس أنجلوس الأسبوع القادم.