الرياضية: نهاية موسم طارق حامد مع اتحاد جدة

الأربعاء، 17 مايو 2023 - 10:07

كتب : FilGoal

طارق حامد

انتهى موسم طارق حامد لاعب اتحاد جدة السعودي بسبب الإصابة حسبما كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى إصابة طارق حامد بتمزق في وتر العضلة الخلفية للفخذ، وحاجته إلى التأهيل الطبي قبل العودة إلى الركض مجددا.

وأوضح التقرير أن موسم لاعب وسط منتخب مصر انتهى "بنسبة كبيرة بعد الكشف الطبي الذي خضع له".

أخبار متعلقة:
كلاسيكو السعودية - حجازي يقود اتحاد جدة أمام الهلال.. وغياب طارق حامد تأكد غياب طارق حامد أمام الهلال في الكلاسيكو السعودي تقرير: نونو سانتو قد يبعد طارق حامد عن لقاء أبها تقرير: نونو سانتو يتنفس الصعداء بعد شفاء طارق حامد

وتعرض طارق حامد للإصابة خلال إجرائه عمليات الإحماء في التدريب قبل الأخير الذي سبق مواجهة اتحاد جدة ضد الهلال في الدوري السعودي.

وبذلك سيغيب لاعب الوسط البالغ 34 عاما عن المباريات الثلاث الأخيرة في الدوري السعودي ضد الباطن والفيحاء والطائي.

وغاب طارق عن لقاء الهلال أمس الثلاثاء والذي انتهى بتعادل مثير بين الفريقين بنتيجة 2-2.

وانضم طارق حامد لاتحاد جدة في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الزمالك.

وخاض طارق 23 مباراة في الدوري السعودي الموسم الجاري بقميص النمور.

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى النقطة 63 في صدارة ترتيب الدوري السعودي، وبفارق 3 نقاط فقط عن النصر صاحب المركز الثاني. وذلك قبل 3 جولات فقط من نهاية المسابقة.

طارق حامد اتحاد جدة الدوري السعودي
نرشح لكم
هل يخطف رونالدو اللقب من حجازي وطارق.. تعرف على المباريات المتبقية لـ اتحاد جدة والنصر بين رفقاء حجازي وطارق ولقب الدوري 3 سم.. تعادل قاتل بين الاتحاد والهلال.. والمنافسة مع النصر تشتعل انتهت الدوري السعودي - الهلال (2) - (2) اتحاد جدة.. تعادل قاتل كلاسيكو السعودية - ماريجا وإيجالو يقودان الهلال أمام الاتحاد.. وغياب سالم الدوسري كلاسيكو السعودية - حجازي يقود اتحاد جدة أمام الهلال.. وغياب طارق حامد تأكد غياب طارق حامد أمام الهلال في الكلاسيكو السعودي كلوب: صلاح غير سعيد رغم صناعته 3 أهداف.. ولا أعرف مصيرنا من دوري الأبطال "هراء وجريمة" متحدث الحكومة الفرنسية يوجه انتقادات للاعبين الرافضين لدعم المثلية
أخر الأخبار
بسبب لاعب المقاصة السابق.. كاف يمنح بنين نقاط مباراة رواندا في تصفيات أمم إفريقيا 6 دقيقة | الكرة الإفريقية
هل يخطف رونالدو اللقب من حجازي وطارق.. تعرف على المباريات المتبقية لـ اتحاد جدة والنصر 23 دقيقة | السعودية
أحمد أيوب يستقيل من تدريب حرس الحدود 28 دقيقة | الدوري المصري
أسامة نبيه: ما يحدث مع يوسف غير احترافي.. وعلى من حول أوسوريو أن يخبروه من أنا 44 دقيقة | الدوري المصري
الرياضية: نهاية موسم طارق حامد مع اتحاد جدة ساعة | المحترفون
مواعيد مباريات الأربعاء 17 مايو 2023 - قمة سيتي وريال مدريد.. ودوري وكأس مصر ودرجة ثانية ساعة | الدوري المصري
مالديني: رحلتنا لم تنته بعد.. ويفصلنا القليل عن تجديد لياو 10 ساعة | دوري أبطال أوروبا
لاوتارو: النهائيات تُكسب ولا تُلعب؟ ستكون مباراة مثل هذه 11 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة 2 مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي 3 مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك 4 مجلس الزمالك لـ وزير الرياضة: لن يكون هناك قائم بأعمال رئيس النادي.. حلنا إن أردت