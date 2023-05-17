مواعيد مباريات الأربعاء 17 مايو 2023 - قمة سيتي وريال مدريد.. ودوري وكأس مصر ودرجة ثانية

الأربعاء، 17 مايو 2023 - 10:01

كتب : FilGoal

هدف فينيسيوس ضد مانشستر سيتي - ريال مدريد

تتواصل المباريات في كافة المسابقات مع اقتراب نهاية الموسم، وعلى رأسها منافسات دوري أبطال أوروبا وبالطبع الدوري المصري والدرجة الثانية.

FilGoal.com يقدم لكم أبرز مباريات اليوم الأربعاء الموافق 17 مايو والقنوات الناقلة.

دوري أبطال أوروبا

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بعد تأهل إنتر للنهائي ستكون البطاقة الثانية محصورة بين مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني حامل اللقب.

تبدأ القمة الأوروبية في العاشرة مساءً وتذاع على بي إن سبورتس بريميوم 1.

وانتهى الذهاب في سانتياجو بيرنابيو معقل الملكي بالتعادل 1-1.

الدوري المصري

تتواصل مباريات الجولة 28 من الدوري المصري بلقاء يجمع البنك الأهلي والإسماعيلي.

وتذاع المباراة على أون تايم سبورتس 1 في الثامنة مساءً.

كأس مصر

على ملعب الدفاع الجوي وفي السادسة مساءً يلتقي راية مع بيراميدز لحساب دور الـ 32 من المسابقة.

وتذاع المباراة عبر أون تايم سبورتس 2.

كأس الكؤوس الإفريقية لليد

تبدأ مواجهات نصف النهائي للبطولة المقامة في صالة النادي الأهلي والمذاعة على قناة النادي والاتحاد الإفريقي لكرة اليد.

يلتقي الزمالك في الرابعة عصرا بمواجهة مصرية خالصة مع سبورتنج.

وفي التاسعة مساءً يلتقي الأهلي مع رجاء أغادير المغربي.

الدرجة الثانية

في مجموعة بحري يلتقي بلدية المحلة مع جمهورية شبين في قمة مواجهات الجولة 26 من منافسات التأهل للدوري الممتاز.

ويحتل البلدية الصدارة برصيد 45 نقطة ويحل شبين رابعا برصيد 44 نقطة.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساءً وتذاع على النيل للرياضة.

الكونفدرالية

تُحسم هوية الفريقين المتأهلين للمباراة النهائية حيث تقام مباراتي الإياب للمربع الذهبي.

يستضيف اتحاد الجزائر نظيره أسيك الإيفواري في العاشرة مساءً وتذاع على بي إن سبورتس 4.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي.

وفي السابعة مساءً يحل يانج أفريكانز التنزاني ضيفا على مارومو جالنتس الجنوب إفريقي وتذاع على القناة ذاتها.

وفاز بطل تنزانيا بنتيجة 2-0 ذهابا.

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