لاوتارو: النهائيات تُكسب ولا تُلعب؟ ستكون مباراة مثل هذه

الأربعاء، 17 مايو 2023 - 00:20

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر وميلان

شدد لاوتارو مارتينيز قائد إنتر الإيطالي أن وحدة المجموعة هي واحدة من أسباب وصول فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وسوف يلتقي إنتر مع الفائز من نصف النهائي الآخر بين مانشستر سيتي وريال مدريد.

وقال لاوتارو لشبكة سكاي إيطاليا: "هناك الكثير من التاريخ في هذه المباراة، شعرت بذلك، فعلنا عملا رائعا، قلت للاعبين في غرفة الملابس أن وحدة هذه المجموعة هي الأهم".

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وأضاف "مررت بنفس الخبرة في كأس العالم، إذا كنا مجموعة متحدة ونقف في نفس الصف، فكل شيء ممكن".

وأردف "أثبتنا أن إنتر يستحق هذه اللحظات، كل يوم أحاول التطور وأمد يدي بالعون لزملائي حتى وأنا بطل العالم".

وأتم "النهائي؟ بعيدا عن هوية المنافس، سنلعب لتقدم أفضل ما في وسعنا، يقولون إن النهائيات تُكسب ولا تُلعب؟ ستكون مباراة مثل هذه".

وستقام المباراة في ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول في العاشر من شهر يونيو المقبل.

ويطمح إنتر للفوز باللقب للمرة الرابعة في تاريخه بعدما فاز به أعوام 1964 و1965 و2010.

وخسر إنتر نهائي دوري الأبطال مرتين من قبل عامي 1967 و1972.

ميلان إنتر دوري أبطال أوروبا لاوتارو مارتينيز
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