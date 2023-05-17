حلم العودة مستمر.. لوتون يقصي سندرلاند ويتأهل لنهائي ملحق تصفيات الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 17 مايو 2023 - 00:15

كتب : FilGoal

لوتون تاون

مازال حلم لوتون تاون مستمرا والآن سيخوض نهائي تصفيات ملحق الدوري الإنجليزي.

وفاز لوتون تاون مساء الثلاثاء على منافسه سندرلاند بهدفين دون رد في إياب نصف نهائي الملحق على ملعب كينلورث رود.

وتأهل لوتون تاون إلى النهائي عقب فوزه على سندرلاند بثلاثة أهداف لهدفين في مجموع المباراتين.

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افتتح جابرييل أوشو أهداف المباراة لصالح لوتون تاون في الدقيقة العاشرة.

وسجل توم لوكاير الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 43.

وسوف يلتقي لوتون تاون في نهائي الملحق مع المنتصر من نصف النهائي الآخر بين ميدلزبره وكوفنتري سيتي.

وسيقام النهائي في ملعب ويمبلي العريق في الـ27 من شهر مايو الجاري.

وكان لوتون تاون يتواجد في الدوري الإنجليزي بمسماه القديم ولكنه هبط قبل سنة 1992 والتي تأسس فيها الدوري بمسماه الحالي بريميرليج.

لوتون تاون سندرلاند دوري الدرجة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي
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