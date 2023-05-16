عمرو جمال يخطف تعادلا قاتلا لـ فاركو أمام طلائع الجيش

خطف عمرو جمال تعادلا قاتلا لفريق فاركو أمام طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري المصري.

وسجل عمرو جمال هدفا في الدقيقة 93 ليتعادل لفاركو ضد طلائع الجيش بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

ورفع فاركو رصيده إلى 37 نقطة في المركز السابع، بينما طلائع الجيش في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة.

وافتتح طلائع الجيش التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية عن طريق المحترف بول جوليوس بتسديدة رائعة.

وأنقذ محمد شيكا حارس مرمى فاركو فريقه من الهدف الثاني في الدقيقة 13 بعد التصدي لتسديدة محمود وادي.

ونجح عبد الله بكري مدافع فاركو في إدراك التعادل في الدقيقة 33 برأسية رائعة.

وتعرض بول جوليوس صاحب هدف طلائع الجيش الأول للطرد في الدقيقة 36 بعد تلقي بطاقتين صفراوتين.

ونجح طلائع الجيش في التقدم بهدف ثان برأسية محمد فتح الله مدافع الفريق في الدقيقة 67 رغم النقص العددي.

ودفع طارق العشري مدرب فاركو بالثنائي سيف تيري وعمرو جمال في الدقيقة 78 من أجل تدعيم الهجوم.

وسجل عمرو جمال مهاجم فاركو هدفا قاتلا براسية رائعة في الدقيقة 93 ليتعادل لفريقه في الوقت بدل من الضائع.

الأكثر تعادلا

رفع فريق فاركو رصيده إلى التعادل في 13 مباراة من أصل 28 خاضهم في مسابقة الدوري هذا الموسم.

وبذلك عادل فاركو ثلاثة فرق أخرى كأكثر الفرق تعادلا في الدوري هذا الموسم.

وتساوى فاركو مع أندية المقاولون العرب والمصري وسيراميكا كليوباترا بـ13 تعادل لكل منهم.

ويصبح تعادل فاركو أمام طلائع الجيش هو الثاني على التوالي بعد تعادل الفريق أمام فيوتشر سلبيا في المباراة الماضية.

إيجابي وسلبي

حافظ طلائع الجيش على سجله دون هزيمة للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري بتعادلين وانتصارين ليحقق 8 نقاط في المباريات الأربعة الأخيرة.

وتعود آخر خسارة لطلائع الجيش في الدوري أمام البنك الأهلي في منتصف أبريل الماضي والتي انتهت بهزيمة الفريق بهدفين دون مقابل.

رفع طلائع الجيش رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع عشر ولا يزال هنالك مباراتين مؤجلتين للفريق العسكري.

أما الأمر السلبي فهو فشل طلائع الجيش في تحقيق الانتصار في ثلاث مباريات متتالية هذا الموسم في الدوري.

وتعود آخر مرة حقق فيها طلائع الجيش الانتصار في ثلاث مباريات متتالية إلى مايو من العام الماضي خلال الجولات 19 و20 و21 من مسابقة الدوري.

ويلعب فاركو مباراته المقبلة أمام سموحة يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري.

بينما طلائع الجيش يحل ضيفا على المقاولون العرب يوم الإثنين المقبل.