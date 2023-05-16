بين رفقاء حجازي وطارق ولقب الدوري 3 سم.. تعادل قاتل بين الاتحاد والهلال.. والمنافسة مع النصر تشتعل

كان لقب الدوري قريبا جدا من شبه حسمه نحو الاتحاد، فقط 3 سم مرت هم المسافة بين رأس أحمد حجازي وخط المرمى، حسموا التعادل للهلال وأجلوا حسم اللقب للنمور.

اشتعلت المنافسة على لقب الدوري السعودي بين اتحاد جدة والنصر بعدما تعادل الفريق الأصفر مع مضيفه الهلال في الوقت القاتل.

وتعادل الاتحاد خارج ملعبه وفي الوقت القاتل مع الهلال بهدفين لكل فريق ضمن الجولة 27 من دوري روشن للمحترفين.

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى النقطة 63 في صدارة ترتيب الدوري السعودي، وبفارق 3 نقاط فقط عن النصر صاحب المركز الثاني. وذلك قبل 3 جولات فقط من نهاية المسابقة.

في المقابل ارتفع رصيد الهلال إلى 50 نقطة في المركز الرابع.

التشكيل

نونو سانتو بدأ المباراة بـ مارسيلو جروهي في حراسة المرمى، وأمامه الحائط المصري أحمد حجازي كقلب دفاع بجانب عمر هوساوي، وأحمد شراحيلي.

أما طارق حامد مسمار خط الوسط، فغاب عن اللقاء بسبب الإصابة.

في الجهة الأخرى، بدأ رامون دياز بـ هجوم ثلاثي ناري من موسى ماريجا، وأوديون إيجالو، ولوشيانو فييتو.

ومن خلفهم أندري كاريو، وعبد الله عطيف، ومصعب الجوير.

وصف المباراة

تقدم اتحاد جدة بهدف مبكر سجله إيجور كورنادو في الدقيقة 9 من صناعة عبد الرزاق حمد الله، وكاد يسجل الثاني في الدقيقة الـ13 بعد انطلاقة رائعة من رومارينيو ثم عرضية إلى عبد الرزاق حمد الله الذي استلم داخل الست ياردات وسدد، لكن عبد الله معيوف تألق وتصدى لها. تألق كان بعد دقائق قليلة من تصدي أول لمخالفة نفذها برونو هينريكي وأبعدها الحارس بصعوبة.

ثم أضاف أحمد بامسعود الهدف الثاني للنمور في الدقيقة 30 من صناعة جديدة لـ عبد الرزاق حمد الله.

هنا استفاق أصحاب الأرض وبدأوا ينتفضوا للتقليص.

سجل الهلال الهدف الأول في الدقيقة 44 عن طريق مصعب الجوير، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين مقابل هدف.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع سجل ميشيل ديلجادو هدف تعادل الهلال. تصويبة تصدى لها جروهي وتابعها ديلجادو، ليبعدها حجازي برأسه بعيدا عن المرمى.

هنا توقف اللعب لمراجعة اللعبة في الفيديو بعدما أبعد أحمد حجازي الكرة من على خط المرمى، قبل أن يتأكد الهدف بسبب تخطي الكرة لخط المرمى بسنتيمترات قليلة، وتنتهي المباراة بالتعادل.

وشهدت المباراة مشاركة كاملة لـ أحمد حجازي مدافع منتخب مصر وفريق الاتحاد.

بينما غاب زميله في الفريق والمنتخب طارق حامد الذي يعاني من الإصابة.

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وساهم عبد الرازق حمد الله مهاجم الاتحاد بـ28 هدفا خلال 31 مواجهة بين الـ5 الكبار في دوري المحترفين بواقع (23 هدفا و5 تمريرات حاسمة).

في مباراة أخرى حقق النصر الفوز على الطائي بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى النقطة 60 في المركز الثاني.

ثنائية فوز النصر جاءت عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 52 من ركلة جزاء، ثم أضاف أنديرسون تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة 81.

لتستمر الإثارة والمنافسة القوية بين الاتحاد والنصر في الجولات الثلاث المتبقية من عمر الدوري السعودي.

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