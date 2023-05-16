مصدر من نادي الاتحاد يكشف لـ في الجول التطورات بشأن الدعم الخاص بالفرع الجديد

الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 22:17

كتب : هاني العوضي

زوران مانولوفيتش - المدير الفني الاتحاد السكندري

تفاجأ مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري بعدم حصوله على الدعم المادي المنتظر من أجل بدأ العمل في الفرع الجديد.

وتقدم مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في وقت سابق بطلب لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من أجل الحصول على 20 مليون جنيه كدعم لبناء الفرع الجديد.

وقال مصدر من مجلس إدارة الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "كان هناك اجتماع سابق مع أشرف صبحي وزير الرياضة من أجل الحصول على دعم مالي مقابل 20 مليون جنيه لإنشاء الفرع الجديد".

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وأضاف "وزير الرياضة أعلن موافقة خلال تلك الجلسة من أجل دعم نادي الاتحاد السكندري".

وكشف مصدر من الاتحاد السكندري "تفاجأ مجلس إدارة النادي بوصول دعم مادي مقابل 900 ألف جنيه فقط".

وأوضح "مجلس الإدارة أرهق ماليا خلال الفترة الماضية بسبب الفرع الجديد، وكلف الكثير من المال".

وتابع "دفع محمد مصيلحي رئيس النادي 40 مليون جنيه وكل من أحمد عبد المجيد 28 مليون وكل من محمد سلامة ومحمد خميس 12 مليون جنيه، من أجل سيولة مالية لاتخاذ خطوات في الفرع الجديد لحين الحصول على الدعم المادي".

واختتم مصدر من الاتحاد السكندري تصريحاته "مجلس الإدارة كان ينتظر الدعم المادي من أجل بدأ العمل في فتح باب التقدم للعضويات مما يتيح العمل بشكل أكبر، ولكن ما بتلك الطريقة سيتأخر الأمر".

الاتحاد السكندري الفرع الجديد
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