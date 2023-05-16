المدعي العام الإسباني يحقق في قضية فساد بين برشلونة وفالنسيا

يحقق المدعي العام الإسباني في قضية فساد متهم فيها ناديي برشلونة وفالنسيا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقرير لها اليوم الثلاثاء أن القضية جاءت بعد تبادل بين الناديين لحارسيهما جاسر سيليسين ونيتو.

ففي صيف عام 2019 انتقل سيليسين إلى برشلونة مقابل انضمام نيتو إلى فالنسيا.

وأشار ميجيل زوريو نائب رئيس فالنسيا السابق في شكواه أن تلك الصفقة حدثت لتزوير كلا الناديين لحساباتهما لتقليل خسائرهما المالية.

كما ذكر نائب رئيس برشلونة السابق في شكواه لحدوث جرائم مؤسسية محتملة وحسابات زائفة لتزوير الحسابات المادية.

ولعب نيتو في صفوف فالنسيا من عام 2017 إلى 2019 قبل انضمامه لبرشلونة حتى عام 2022.

أما سيليسين انضم لبرشلونة في 2016 وانتقل منه إلى فالنسيا في 2019 وحتى 2022.