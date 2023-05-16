الأهلي يعين محمد كامل مستشارا تسويقيا لشركات النادي

الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 21:43

كتب : حسام نور الدين

مؤتمر إعلان رعاية برزنتيشن للأهلي - محمود الخطيب - محمد كامل

أعلن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تكليف محمد كامل بالعمل مستشارا تسويقيا لمجموعات شركات النادي في المجالات المختلفة.

وكشف الأهلي عن اتخاذ مجلس الإدارة قراره للاستفادة من خبرات محمد كامل الكبيرة والتي يتمتع بها في مجالات التسويق والاستثمار ونجاحاته التي حققها على مدار السنوات الماضية.

ويدرس مجلس إدارة النادي الأهلي إطلاق العديد من المشروعات التسويقية والاستثماري للشركات المملوكة للنادي.

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ويأتي ذلك من أجل العمل على زيادة عوائد النادي لمواجهة الأعباء المالية التي يحتاجها للإنفاق على الفرق الرياضية والبنية التحتية في الفروع الأربعة.

وسبق وأن تولى محمد كامل رئاسة شركة بريزنتيشن الراعي الأول للرياضة المصرية.

ورحل كامل عن بريزنتيشن في أغسطس 2019 قبل أن يتولى منتصر النبراوي رئاستها خلفا له.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة أمام الترجي على استاد القاهرة.

وكان الأهلي قد حقق انتصارا عريضا بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد رادس.

ويقترب الأهلي بذلك من التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة على التوالي.

الأهلي محمد كامل مستشار تسويقي
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