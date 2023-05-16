مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (2) - (1) فاركو.. جوووول فتح الله

يستضيف طلائع الجيش فريق فاركو ضمن مباريات الجولة 28 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل فاركو المركز الثامن برصيد 36 نقطة بينما طلائع الجيش في المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة.

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ق67 جوووووول محمد فتح الله يتقدم لطلائع الجيش برأسية رغم النقص العددي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37 طرد جوليوس لاعب طلائع الجيش وصاحب الهدف الأول

ق33 جوووووول عبد الله بكري يتعادل لفاركو برأسية

ق13 شيكا يحرم وادي من تسجيل الثاني بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء

ق2 جووووووول جوليوس يسجل هدف الافتتاح لطلائع الجيش

انطلاق المباراة