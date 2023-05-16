انتهت الدوري المصري - طلائع الجيش (2) - (2) فاركو.. نهاية المباراة بتعادل قاتل
الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 21:28
كتب : FilGoal
يستضيف طلائع الجيش فريق فاركو ضمن مباريات الجولة 28 من مسابقة الدوري المصري.
ويحتل فاركو المركز الثامن برصيد 36 نقطة بينما طلائع الجيش في المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق93 جووووووول تعادل قاتل لعمرو جمال
ق67 جوووووول محمد فتح الله يتقدم لطلائع الجيش برأسية رغم النقص العددي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق37 طرد جوليوس لاعب طلائع الجيش وصاحب الهدف الأول
ق33 جوووووول عبد الله بكري يتعادل لفاركو برأسية
ق13 شيكا يحرم وادي من تسجيل الثاني بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء
ق2 جووووووول جوليوس يسجل هدف الافتتاح لطلائع الجيش
انطلاق المباراة
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