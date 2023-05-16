مباراة ودية ضد فريق الشباب في مران الأهلي استعدادا لمواجهة الترجي.. وإصابة الشناوي

الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 21:28

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على إقامة مباراة ودية دفع خلالها بمجموعة من اللاعبين، إلى جانب عناصر من قطاع الناشئين.

وشارك في المباراة من قطاع الناشئين عبد الرحمن رشدان، ومحمد وائل، وإبراهيم عادل، وحسام عادل، وإبراهيم عبد الحكيم، وأحمد خالد، ويوسف سيد عبد الحفيظ، ومحمد زعلوك، ومحمد رأفت، ومحمد عبد الله، ويوسف عفيفي، وأحمد عابدين، وحارسا المرمى حازم جمال، ويوسف صنديد.

واجتمع مارسيل كولر مع أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي، وذلك للاطمئنان على حالة اللاعبين وتحديد برنامج التدريبات خلال الفترة المقبلة.

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وبدأ محمد الشناوي حارس مرمى الفريق في تنفيذ برنامج علاج طبيعي، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأكد أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي، أن الشناوي اشتكى من آلام في عضلة السمانة، وتقرر خضوعه لبرنامج علاجي خلال تدريبات الفريق.

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الترجي حيث خاضت مجموعة من اللاعبين تدريبات بدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، وفقًا للبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني.

وأقام الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر مباراة ودية بين مجموعة من لاعبي الفريق، وعناصر من فريق الشباب، في ضوء تجهيز الجميع للمباريات القادمة.

وخاضت مجموعة من اللاعبين تدريبات بدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، وفقًا للبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني.

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