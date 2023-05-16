مصيلحي لـ في الجول: متمسك باعتذاري عن عدم الاستمرار في رئاسة الاتحاد السكندري

تقدم محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري باعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وعلم FilGoal.com أن قرار رئيس نادي الاتحاد السكندري يأتي بعد الانتقادات التي تعرض لها المجلس عقب خسارة دوري السوبر لكرة السلة.

وقال محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "تقدمت باعتذاري عن عدم الاستمرار في منصبي إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة".

وأضاف "لازلت متمسكا بقراري وليس لدي نية في الاستمرار".

وكان فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة قد خسر نهائي دوري السوبر للمرة الثالثة على التوالي.

وحسم فريق الأهلي سلسلة نهائي دوري السوبر بعد الفوز على الاتحاد السكندري بثلاث مباريات مقابل مباراة واحدة.

ومن جانبه أثنى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على جهود محمد مصيلحي وأهمية وجوده في منصبه كرئيس لنادي الاتحاد السكندري.

وعقد مصيلحي اجتماعا عاجلا مع وزير الرياضة بناء على طلب رئيس الاتحاد السكندري.

وشدد أشرف صبحي على حرصه التام في استقرار المنظومة الرياضية في مصر والدعم الدائم لمجالس إدارات الأندية في تنفيذ برامجها على أرض الواقع.