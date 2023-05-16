نتيجة مكررة.. سموحة وفيوتشر يتعادلان

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة سموحة وفيوتشر في الجولة 28 من الدوري المصري بلقاء أقيم على استاد الإسكندرية.

وسجل مروان محسن هدف تقدم فيوتشر، فيما سجل باسم علي هدف تعادل سموحة بالخطأ في مرماه.

وللمباراة الثالثة على التوالي تنتهي مواجهة الفريقين في الدوري بالتعادل الإيجابي 1-1.

ولا زال فيوتشر دون فوز للمباراة الرابعة على التوالي محققا 3 تعادلات وهزيمة.

وأصبح رصيد فيوتشر 51 نقطة من 27 مباراة بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر الذي له 6 مباريات أقل.

فيما رفع سموحة رصيده لـ 35 نقطة من 28 مباراة.

























التشكيل

بدأ محمد عبد السلام أساسيا لأول مرة بقميص فيوتشر منذ انتقاله في يناير الماضي.

وقاد مروان محسن هجوم فيوتشر، وبدأ محمد رضا بجوار مهند لاشين وكريم وليد في الوسط.

في المقابل بدأ بنيامين بواتينج في هجوم سموحة وجاوره صديق أوجولا ومصطفى سعد.

وغاب حسام حسن عن اللقاء في هجوم سموحة بسبب الإصابة.

وصف المباراة

كاد مصطفى البدري أن يتقدم لسموحة مبكرا في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء.

تسديدة من مروان محسن من خارج منطقة الجزاء أبعدها الهاني سليمان لكن متابعة البدري من داخل الست ياردات ارتطمت بالعارضة دون أن تهز الشباك.

أول فرص الخطورة لسموحة جاءت في الدقيقة 14 مرتدة سريعة قادها صديق أوجولا بعدما راوغ 2 من لاعبي فيوتشر ومرر إلى بنيامين بواتينج الذي سدد كرة أرضية مرت بجوار القائم الأيسر.

سموحة يهدر فرصة إحراز الهدف الأول في مرمى فيوتشر بهذه الطريقة! 😮⚽#ONTime_Sports pic.twitter.com/W6OTiLaIKO — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 16, 2023

وتصدى الهاني سليمان لرأسية مروان محسن في الدقيقة 24 بسهولة.

وفي الدقيقة 32 تحصل فيوتشر على ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على شريف رضا.

ركلة انبرى لها مروان محسن وسددها على يمين الحارس مسجلا هدف تقدم فيوتشر الأول.

هدف هو السادس له في الدوري المصري الموسم الجاري متصدرا ترتيب هدافي فريقه.

كما أودع ثالث أهدافه من علامة الجزاء الموسم الجاري من أصل 4.

بعد الهدف مباشرة سدد الهاني سليمان الكرة في جسد مروان محسن بطريقة غير مقصودة متسببا في إصابته، لكن الأخير استكمل اللقاء.

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جوووووول 🔥⚽ مروان محسن يسجل الهدف الأول لفيوتشر في مرمى سموحة من ركلة جزاء#ONTime_Sports pic.twitter.com/V113rjgomz — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 16, 2023

في الدقيقة 38 أرسل مصطفى سعد عرضية من ركنية قابلها بنيامين بواتينج برأسية ارتدت من القائم الأيسر.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أرسل شريف رضا من ركلة ثابتة عرضية صوب منطقة جزاء فيوتشر أودعها باسم علي برأسية بالخطأ في مرماه.

هدف ذاتي يحمل رقم 14 في الدوري المصري الموسم الجاري، والأول الذي يستقبله الفريق الموسم الجاري.

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بالنيران الصديقة 😮🔥 باسم علي يسجل هدف ذاتي ويتعادل لسموحة أمام فيوتشر #ONTime_Sports pic.twitter.com/STrv8epdfd — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 16, 2023

في الشوط الثاني أشرك أحمد سامي المدير الفني لـ سموحة كل من أحمد مصطفى ومحمد عصام بدلا من مصطفى سعد ومحمود حليمو.

في المقابل رد علي ماهر بمشاركة علي زعزع بدلا من مصطفى البدري.

التهديد الأول من فيوتشر في بداية الشوط الثاني سدد محمد رضا كرة مرت أعلى عارضة الهاني سليمان في الدقيقة 47.

وبعد 8 دقائق تصدى الهاني لتسديدة مروان محسن بثبات.

وطالب لاعبو فيوتشر باحتساب ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد في الدقيقة 66 لكن عبد العزيز السيد رفض احتسابها.

في الدقيقة 72 شارك أبو بكر ليادي بدلا من بواتينج في ثالث تغييرات سموحة.

قبل 10 دقائق على نهاية اللقاء شارك عمر كمال بدلا من كريم وليد.

وفي الدقيقة 85 مرت رأسية عبد الكبير الوادي بجوار القائم الأيسر.

شارك محمد سعيد "مكرونة" في الدقيقة 88 بقميص سموحة بدلا من محمد عصام.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء حل أحمد عاطف بديلا عن مروان محسن.

وأهدر محمد رضا في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع فرصة لا تضيع ومرت تسديدته بجوار القائم الأيمن، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.