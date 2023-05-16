بدر رجب مديرا فنيا لقطاع الناشئين في الأهلي

أعلن النادي الأهلي تعيين بدر رجب في منصب المدير الفني لقطاع الناشئين.

يأتي ذلك خلفا للتشيكي مايكل بروكيتش الذي رحل من هذا المنصب منذ عدة أيام.

وعمل بدر رجب سابقا في قطاع الناشئين في الأهلي، قبل أن يخوض رحلة عمل في نادي الجزيرة الإماراتي.

ومن أهم اكتشافات بدر رجب في الوقت الحالي كل من رامي ربيعة وكهربا وكريم حافظ ومحمود حسن "تريزيجيه" ورمضان صبحي وأيمن أشرف وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد الشناوي وأحمد ياسر ريان وأحمد حمدي.

وتولى التشيكي بروكيتش منصب المدير الفني لقطاع الناشئين في الأهلي منتصف عام 2020.

وكان تعاقد الأهلي مع بروكيتش لمدة عامين ثم تم تجديد تعاقده لعام ثالث.