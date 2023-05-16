التشكيل - إنتر بدون تغييرات عن لقاء الذهاب.. وعودة لياو لقيادة هجوم ميلان

الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 20:46

كتب : FilGoal

هنريك مخيتاريان - ميلان وإنتر

أعلن سيموني إنزاجي وستيفانو بيولي تشكيل إنتر وميلان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على الترتيب.

وانتهى الذهاب بنتيجة 2-0 قبل لقاء الإياب على ملعب جوسيبي مياتزا حيث ملعب إنتر.

ويخوض إنتر اللقاء بدون أي تغييرات عن مباراة الذهاب.

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فيما عاد رافائيل لياو لقيادة هجوم في مركز الجناح الأيسر، ويبدأ ماليك تشاو في الدفاع بدلا من سيمون كيير.

وجاء تشكيل إنتر:

حراسة المرمى: أندري أونانا

الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي – أليساندرو باستوني – ماتيو دارميان

الوسط: دينزل دومفريز – هاكان تشالهان أوجلو – نيكولو باريلا – هنريك ميختاريان - فيدريكو ديماركو

الهجوم: إدين دجيكو – لاوتارو مارتينيز

فيما جاء تشكيل ميلان:

حراسة المرمى: مايك ماينيان

الدفاع: ثيو هيرنانديز – فيكايو توموري – ماليك تشاو – دافيدي كالابريا

الوسط: ساندرو تونالي – رادي كرونيتش – براهيم دياز

الهجوم: رافائيل لياو – أوليفييه جيرو – جونيور ميسياس

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ويحتاج إنتر للتعادل على أقل تقدير من أجل حسم بطاقة التأهل الأوروبي.

فيما يحتاج ميلان للفوز بفارق أكثر من هدفين لخطف بطاقة التأهل بعدما خسر على ميدانه ذهابا.

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