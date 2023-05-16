التشكيل - إنتر بدون تغييرات عن لقاء الذهاب.. وعودة لياو لقيادة هجوم ميلان

أعلن سيموني إنزاجي وستيفانو بيولي تشكيل إنتر وميلان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على الترتيب.

وانتهى الذهاب بنتيجة 2-0 قبل لقاء الإياب على ملعب جوسيبي مياتزا حيث ملعب إنتر.

ويخوض إنتر اللقاء بدون أي تغييرات عن مباراة الذهاب.

فيما عاد رافائيل لياو لقيادة هجوم في مركز الجناح الأيسر، ويبدأ ماليك تشاو في الدفاع بدلا من سيمون كيير.

وجاء تشكيل إنتر:

حراسة المرمى: أندري أونانا

الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي – أليساندرو باستوني – ماتيو دارميان

الوسط: دينزل دومفريز – هاكان تشالهان أوجلو – نيكولو باريلا – هنريك ميختاريان - فيدريكو ديماركو

الهجوم: إدين دجيكو – لاوتارو مارتينيز

فيما جاء تشكيل ميلان:

حراسة المرمى: مايك ماينيان

الدفاع: ثيو هيرنانديز – فيكايو توموري – ماليك تشاو – دافيدي كالابريا

الوسط: ساندرو تونالي – رادي كرونيتش – براهيم دياز

الهجوم: رافائيل لياو – أوليفييه جيرو – جونيور ميسياس

ويحتاج إنتر للتعادل على أقل تقدير من أجل حسم بطاقة التأهل الأوروبي.

فيما يحتاج ميلان للفوز بفارق أكثر من هدفين لخطف بطاقة التأهل بعدما خسر على ميدانه ذهابا.