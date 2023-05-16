التشكيل - وادي وجوليوس يقودان هجوم طلائع الجيش.. وغوما أساسي مع فاركو

يقود الثنائي محمود وادي وبول جوليوس هجوم طلائع الجيش أمام فاركو ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري المصري.

ويبدأ عزمي غوما أساسيا مع فاركو في المباراة المقرر إقامتها على استاد جهاز الرياضة العسكري.

ويستضيف طلائع الجيش فريق فاركو ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالآتي:

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد متعب – محمد فتح الله – محمد سمير – أحمد عبد الرحمن

الوسط: فريد شوقي – علي حمدي – محمد شحاتة

الهجوم: بول جوليوس – محمود وادي – محمد شريف

بينما تشكيل فاركو:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: عزمي غوما - عبد الله بكري – أحمد عوض – جيفرسون إينكادا

الوسط: كينجسلي سوكاري – محمود حمادة – أحمد صغيري

الهجوم: رزقي حمرون – شكري نجيب – أحمد شريف

ويحتل فاركو المركز الثامن برصيد 36 نقطة بينما طلائع الجيش في المركز السابع عشر وقبل الأخير بـ 24 نقطة.

ويتبقى لطلائع الجيش مباراتين مؤجلتين إذ خاض الفريق العسكري 25 مباراة فقط.