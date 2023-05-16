كلاسيكو السعودية - ماريجا وإيجالو يقودان الهلال أمام الاتحاد.. وغياب سالم الدوسري

يقود الثنائي موسى ماريجا وأوديون إيجالو تشكيل الهلال في المواجهة المرتقبة أمام اتحاد جدة ضمن الجولة 27 من دوري روشن.

فيما يغيب سالم الدوسر يعن صفوف الهلال بسبب عدم اكتمال الجاهزية.

وجاء تشكيل الهلال لمواجهة اتحاد جدة كالتالي:

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - علي آل بليهي - محمد جحفلي - ياسر الشهراني

الوسط: عبدالله عطيف - مصعب الجوير - أندري كاريلو،.

الهجوم : لوسيانو فييتو، وموسي ماريغا، وأوديون إيغالو.