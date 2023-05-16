كلاسيكو السعودية - ماريجا وإيجالو يقودان الهلال أمام الاتحاد.. وغياب سالم الدوسري
الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 20:37
كتب : FilGoal
يقود الثنائي موسى ماريجا وأوديون إيجالو تشكيل الهلال في المواجهة المرتقبة أمام اتحاد جدة ضمن الجولة 27 من دوري روشن.
فيما يغيب سالم الدوسر يعن صفوف الهلال بسبب عدم اكتمال الجاهزية.
وجاء تشكيل الهلال لمواجهة اتحاد جدة كالتالي:
خط الدفاع: سعود عبد الحميد - علي آل بليهي - محمد جحفلي - ياسر الشهراني
الوسط: عبدالله عطيف - مصعب الجوير - أندري كاريلو،.
الهجوم : لوسيانو فييتو، وموسي ماريغا، وأوديون إيغالو.
نرشح لكم
مباشر الدوري السعودي - الهلال (0) - (1) اتحاد جدة.. جووووول أول كلاسيكو السعودية - حجازي يقود اتحاد جدة أمام الهلال.. وغياب طارق حامد تقرير: رحيل موسيماني عن أهلي جدة لن يكلف النادي أي أعباء مالية تقرير: نجم الهلال يغيب عن مواجهة اتحاد جدة في الكلاسيكو السعودي تأكد غياب طارق حامد أمام الهلال في الكلاسيكو السعودي مواعيد مباريات الثلاثاء 16 مايو 2023 - إياب دربي ميلانو.. والدوري المصري الكلاسيكو السعودي - سالم الدوسري يسابق الزمن للمشاركة ضد اتحاد جدة 8 فرق سعودية تفشل في الحصول على الرخصة المحلية والآسيوية