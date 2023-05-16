كلاسيكو السعودية - ماريجا وإيجالو يقودان الهلال أمام الاتحاد.. وغياب سالم الدوسري

الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 20:37

كتب : FilGoal

موسى ماريجا لاعب الهلال

يقود الثنائي موسى ماريجا وأوديون إيجالو تشكيل الهلال في المواجهة المرتقبة أمام اتحاد جدة ضمن الجولة 27 من دوري روشن.

فيما يغيب سالم الدوسر يعن صفوف الهلال بسبب عدم اكتمال الجاهزية.

وجاء تشكيل الهلال لمواجهة اتحاد جدة كالتالي:

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خط الدفاع: سعود عبد الحميد - علي آل بليهي - محمد جحفلي - ياسر الشهراني

الوسط: عبدالله عطيف - مصعب الجوير - أندري كاريلو،.

الهجوم : لوسيانو فييتو، وموسي ماريغا، وأوديون إيغالو.

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