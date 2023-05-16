كلاسيكو السعودية - حجازي يقود اتحاد جدة أمام الهلال.. وغياب طارق حامد

دورة ترقي المحترفين – فوز النجوم وتعادل اتحاد الشرطة في الجولة الرابعة

قائمة بيراميدز - عودة رمضان صبحي وإبراهيم عادل أمام راية في كأس مصر

بدون صلاح.. 6 مرشحين في رابطة اللاعبين الإنجليزية لجائزة الأفضل بتصويت الجمهور

مؤتمر جوارديولا: إرثي استثنائي بالفعل.. ولا تقلقوا لن أفكر أكثر من اللازم