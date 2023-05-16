كلاسيكو السعودية - حجازي يقود اتحاد جدة أمام الهلال.. وغياب طارق حامد

الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 20:21

كتب : FilGoal

أحمد حجازي وطارق حامد وعبد الرزاق حمد الله

يبدأ أحمد حجازي في تشكيل اتحاد جدة الأساسي لمواجهة الهلال لحساب الجولة 27 من الدوري السعودي.

فيما يغيب طارق حامد عن تشكيل المدرب نونو سانتو لمواجهة الهلال في كلاسيكو الكرة السعودية.

ويعتمد سانتو على الثنائي عبد الرزاق حمد الله ورومارينهو في قيادة هجوم العميد أمام الهلال.

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وأعلن سانتو تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الهلال على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: مد الله العليان - أحمد حجازي – أحمد شراحيلي- عمر هوساوي – أحمد بامسعود

الوسط:عوض الناشري – برونو هنريكي – إيجور كورنادو

الهجوم: رومارينو – عبد الرزاق حمد الله.

الهلال الاتحاد
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